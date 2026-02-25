Kanye West nỗ lực cứu vãn hôn nhân

Kanye West được cho là đang nỗ lực cứu vãn hôn nhân sau loạt phát ngôn gây tranh cãi. Nam rapper đã đi điều trị tâm lý theo yêu cầu của vợ.

Theo The Sun, Kanye West và Bianca Censori từng tiến sát việc ly hôn vào cùng kỳ năm ngoái. Nữ kiến trúc sư được cho là đã cân nhắc rời đi sau những ồn ào liên quan đến các phát ngôn cực đoan của West. Cô đã đưa ra “tối hậu thư hôn nhân”, yêu cầu chồng tìm kiếm hỗ trợ chuyên môn nếu muốn tiếp tục chung sống. Trước đó, West người từng được chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực.

Để cứu vãn cuộc hôn nhân, West đã cùng vợ đến Balance Rehab Clinic tại đảo Majorca - một khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cao cấp chuyên cung cấp dịch vụ điều trị sức khỏe tâm thần và nghiện ngập có giám sát y tế cho những cá nhân thành đạt.

“Việc Kanye đến Majorca cùng cô ấy là điều rất quan trọng với Bianca. Điều đó khiến cô có thêm niềm tin rằng anh sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của cô, đồng thời cũng cho họ cơ hội thư giãn. Ban đầu anh ấy tận hưởng khoảng thời gian ở đó, sau đó cả hai dành thời gian trao đổi về các vấn đề của mình - mong muốn, nhu cầu, những tổn thương và hy vọng cho tương lai. Từ đó, họ tham gia các buổi tư vấn chung”, nguồn tin cho biết.

Sau đó, West tiếp tục điều trị tại một cơ sở khác ở Thụy Sĩ. Theo các nguồn tin, việc West chấp nhận điều trị được xem là yếu tố quan trọng giúp cuộc hôn nhân tạm thời vượt qua khủng hoảng.

Kanye West đang nỗ lực níu kéo cuộc hôn nhân với Bianca Censori. Ảnh: Reuters.

Ông trùm âm nhạc George Daniels cho biết những người xung quanh nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ở West, từ ngoại hình đến hành vi. Tuy nhiên, ông cũng nhận định tính cách thất thường cùng tiền sử bệnh lý tâm thần của nam rapper từng nhiều lần đẩy mối quan hệ vào trạng thái căng thẳng.

Ít ngày trước, Kanye West công khai xin lỗi về các phát ngôn bài Do Thái trong quá khứ trên The Wall Street Journal và cuộc phỏng vấn với Vanity Fair. Kanye West thừa nhận đang trải qua giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng. Đây được cho là hậu quả của việc sử dụng thuốc chống loạn thần trong quá trình điều trị rối loạn lưỡng cực.

Kanye West và Bianca Censori được cho là bắt đầu mối quan hệ vào đầu năm 2023 và sau đó tổ chức một lễ cưới riêng tư. Trước công chúng, West nhiều lần gọi Censori là vợ và đề cập đến cô như một phần trong gia đình mình. Tuy nhiên, theo People, những bất ổn kéo dài đã khiến cuộc hôn nhân này đứng trước nhiều thử thách lớn.

Trong quá khứ, West kết hôn với Kim Kardashian từ 2014 đến 2021. Họ có chung 4 người con là North (12 tuổi), Saint (10 tuổi), Chicago (8 tuổi) và Psalm (6 tuổi).