Jessica Alba chia cho chồng cũ 3 triệu USD

Jessica Alba và Cash Warren hoàn tất ly hôn, khép lại cuộc hôn nhân 16 năm. Nữ diễn viên thanh toán 3 triệu USD cho chồng cũ để phân chia tài sản.

Nữ diễn viên Jessica Alba và nhà sản xuất phim Cash Warren đã chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn sau hai năm sau khi ly thân.

Theo Page Six, hai bên sẽ không chi trả tiền cấp dưỡng vợ/chồng cho nhau. Tuy nhiên, để cân bằng việc phân chia tài sản, Alba đồng ý thanh toán cho chồng cũ 3 triệu USD . Khoản tiền được trả làm hai đợt không chịu thuế, mỗi đợt 1,5 triệu USD .

Jessica Alba và chồng cũ có 16 năm hôn nhân. Ảnh: WireImage

Cặp đôi kết hôn năm 2008 sau khi gặp nhau trên phim trường Fantastic Four (2004), nơi Alba thủ vai Sue Storm còn Warren là trợ lý đạo diễn. Họ có ba con chung gồm Honor Marie (17 tuổi), Haven Garner (14 tuổi) và Hayes Alba (8 tuổi). Trong hồ sơ pháp lý trước đó, Alba ghi ngày 27/12/2024 là thời điểm ly thân và đệ đơn ly hôn vào tháng 1/2025. Lý do được đưa ra là vì những khác biệt không thể hòa giải.

Trên mạng xã hội thời điểm xác nhận chia tay, Alba cho biết cô đã trải qua hành trình tự nhận thức và thay đổi trong nhiều năm. Nữ diễn viên nhấn mạnh hai người sẽ “mãi mãi là gia đình”, các con vẫn là ưu tiên hàng đầu và mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư. Một nguồn tin chia sẻ với People rằng cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè và cùng tập trung chăm sóc con cái.

Sau ly hôn, cả hai đều được cho là đã bước sang giai đoạn mới trong đời sống tình cảm. Alba hiện hẹn hò nam diễn viên Danny Ramirez, sau khi vướng tin đồn từ tháng 5/2025 và công khai xuất hiện cùng nhau vào mùa hè cùng năm. Về phía Warren, anh được bắt gặp đi cùng người mẫu Hana Sun Doerr từ tháng 8/2025. Warren từng chia sẻ với TMZ rằng anh “mừng cho” vợ cũ khi nói về mối quan hệ mới của cô.

Jessica Alba, sinh năm 1981, là diễn viên người Mỹ nổi tiếng từ đầu những năm 2000. Cô tạo dấu ấn mạnh mẽ qua vai diễn trong loạt phim Dark Angel, nhận đề cử Quả cầu Vàng và bước lên hàng ngôi sao trẻ của Hollywood. Trên màn ảnh rộng, Alba tiếp tục khẳng định tên tuổi với các tác phẩm ăn khách như Honey, Sin City, Fantastic Four và nhiều bộ phim hành động - giải trí khác.