Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Con gái 14 tuổi của Beckham gây chú ý

  • Chủ nhật, 15/2/2026 17:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Harper được cho là rơi vào thế khó xử khi Brooklyn cắt đứt quan hệ với gia đình. Dịp Valentine, cô chủ động đăng thông điệp yêu thương đến anh trai.

Theo Page Six, Harper Beckham - con gái út của David BeckhamVictoria Beckham - được cho là đang rơi vào thế khó xử khi anh trai Brooklyn Beckham công khai cắt đứt quan hệ với gia đình.

Gần đây, cô bé đã chủ động phát tín hiệu hàn gắn. Dịp Valentine, Harper đăng ảnh chụp cùng Brooklyn và hai anh trai, kèm thông điệp: “Em yêu tất cả rất nhiều, không lời nào có thể diễn tả”. Ở một bài viết khác với ảnh cũ của bốn anh em, Harper viết: “Chúc mừng Valentine tới những người anh tuyệt vời nhất trên thế giới”.

Brooklyn anh 1

Harper có mối quan hệ rất thân thiết với các anh. Ảnh: @Victoria.

Tuy nhiên, động thái này không nhận được phản hồi công khai từ Brooklyn. Anh không tương tác với bài đăng của em gái, cũng không chia sẻ lại hình ảnh liên quan.

Thay vào đó, Brooklyn đăng loạt ảnh bên vợ Nicola, gọi cô là “tất cả”, kèm ca khúc You’re the first, the last, my everything của Barry White. Diễn biến này khiến nỗ lực được cho là mang tính hòa giải của Harper trở nên không hiệu quả.

Trước đó, em trai Cruz Beckham cũng đăng loạt ảnh cũ của các anh em kèm ca khúc The River Of Dreams của Billy Joel, được cho là ẩn ý mong muốn hàn gắn. Dù vậy, lập trường của Brooklyn đến nay vẫn chưa thay đổi.

Trước đó, Brooklyn đã hủy theo dõi phần lớn người thân trên mạng xã hội vào tháng 12/2025.

Trong tuyên bố hồi tháng 1, con cả nhà Beckham nhấn mạnh anh và vợ mong muốn một cuộc sống riêng tư, tránh xa áp lực truyền thông, đồng thời tập trung vào hạnh phúc cá nhân và kế hoạch xây dựng gia đình.

Brooklyn hiện sống tại Mỹ cùng vợ và được cho là đã không có cuộc trò chuyện nghiêm túc nào với cha mẹ trong nhiều tháng. Truyền thông cho biết không chỉ mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham với cha mẹ rạn nứt mà còn ảnh hưởng tới các thành viên khác trong gia đình.

Trong tuyên bố gây tranh cãi được đưa ra cách đây không lâu, Brooklyn cáo buộc gia đình quá chú trọng hình ảnh công chúng và kiểm soát anh quá mức. Brooklyn còn nhắc lại mâu thuẫn xoay quanh đám cưới với Nicola Peltz, bao gồm việc Victoria không thiết kế váy cưới cho con dâu như dự kiến.

Các thành viên khác của gia đình Beckham vẫn giữ im lặng trước những phát ngôn của Brooklyn. Thay vào đó, họ thể hiện sự đoàn kết khi xuất hiện cùng nhau ở sự kiện.

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Hoàng Oanh giữa tin có bạn trai

Hoàng Oanh mới đây đăng ảnh bên một người nhưng không tiết lộ danh tính. Cộng đồng mạng đồn đoán cô có bạn trai mới.

4 giờ trước

Bùi Anh Tuấn 'cầu xin' khán giả

Bùi Anh Tuấn thừa nhận đã đánh mất tự tin một giai đoạn dài. Anh thấy không xứng đáng với tình cảm từ khán giả nên hứa nỗ lực để sớm đưa giọng hát trở lại phiên bản tốt nhất.

6 giờ trước

Phim Việt 16+ mất trắng 30 tỷ đồng

Bộ phim "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" dừng lại hành trình ở phòng vé với doanh thu hơn 324 triệu đồng. Trong khi dự án được đầu tư 30 tỷ đồng.

8 giờ trước

Minh An

Brooklyn David Beckham Victoria Beckham giải trí Beckham mâu thuẫn

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Brooklyn Beckham dap tra Gordon Ramsay hinh anh

Brooklyn Beckham đáp trả Gordon Ramsay

36 phút trước 18:22 15/2/2026

0

Sau khi Gordon Ramsay lên tiếng bình luận về mâu thuẫn trong gia đình Beckham, Brooklyn ngay lập tức hủy theo dõi vị đầu bếp nổi tiếng.

Ninh Duong Lan Ngoc dap tra hinh anh

Ninh Dương Lan Ngọc đáp trả

1 giờ trước 17:53 15/2/2026

0

Ninh Dương Lan Ngọc khẳng định không có bất cứ mâu thuẫn gì với Xoài Non như một số tài khoản đưa tin. Diễn viên cho biết cả 2 vẫn vui vẻ với nhau.

Mai Ho hien tai hinh anh

Mai Hồ hiện tại

7 giờ trước 11:33 15/2/2026

0

Mai Hồ bất ngờ xuất hiện tại buổi công chiếu phim Tết của Trấn Thành ở Hà Nội. Cô được khen xinh đẹp, gợi cảm ở tuổi 39.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý