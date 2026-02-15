Hoàng Oanh giữa tin có bạn trai

Tối 14/2, Hoàng Oanh đăng loạt ảnh chụp cùng một người đàn ông giấu mặt. Trong một bức hình, cả 2 nắm tay nhau. Ở ảnh khác, họ cùng cầm chiếc bánh in hình trái tim. Nữ MC không để lộ danh tính hay gương mặt người đi cùng. Tuy nhiên, việc chia sẻ khoảnh khắc tình tứ đúng dịp Lễ Tình nhân khiến nhiều khán giả cho rằng cô đã công khai hẹn hò.

Kèm hình ảnh, Hoàng Oanh viết: “Feel like coming home. Thanks universe you are here” (tạm dịch: Cảm giác như được về nhà, cảm ơn vũ trụ vì anh ở đây). Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng và nữ MC đáp lại bằng lời cảm ơn.

Hoàng Oanh, tên đầy đủ Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990. Cô được biết đến sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Sau đó, cô phát triển sự nghiệp ở vai trò MC và diễn viên. Gần đây, cô dẫn chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Bên cạnh đó, nữ MC tham gia nhiều phim điện ảnh như Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu, Bộ ba rắc rối, Cha rơi và Chuyện ba cô nàng.

Hoàng Oanh từng có vài năm chung sống với chồng cũ Jack Cole. Họ tổ chức lễ cưới cuối năm 2019 tại một khách sạn ở quận 7 (TP.HCM). Tháng 8/2020, cô sinh con đầu lòng. Tối 11/4/2022, Jack Cole thông báo cả 2 đã ly hôn. Họ chia tay trong hòa bình, vẫn giữ liên lạc để cùng tập trung chăm sóc và nuôi dạy con trai.

Năm 2024, Hoàng Oanh tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng nhưng bị loại khá sớm. Trong cuộc trò chuyện mới đây với MC Nguyên Khang, Hoàng Oanh tâm sự chương trình rèn cho cô sự kỷ luật và đó là điều rất kỳ diệu. MC cho biết thêm từ khi tham gia chương trình, cô tích cực tập luyện hơn, đồng thời ăn uống khoa học để giảm cân.

Hoàng Oanh thừa nhận cô rất thích ăn đồ ngọt, cộng thêm việc bận rộn chăm sóc con trai nên không có thời gian lo cho bản thân. Giờ đây, khi con đã được 6 tuổi, Hoàng Oanh dành nhiều thời gian cho bản thân hơn. Cô ăn uống khoa học, đi cà phê cùng bạn bè, tập yoga…

