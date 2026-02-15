MC Hoàng Oanh có bạn trai mới?

4 năm kể từ khi ly hôn chồng cũ, MC Hoàng Oanh sống kín tiếng. Mới đây, cô đăng ảnh, úp mở việc có bạn trai mới.

Tối 14/2, MC Hoàng Oanh đăng ảnh chụp ảnh cùng một người đàn ông. Trong một tấm hình, cả 2 nắm tay nhau. Ở hình ảnh khác, cả 2 cầm chiếc bánh in hình người và trái tim. Nữ MC không hé lộ gương mặt và danh tính người đàn ông. Tuy nhiên, với việc đăng ảnh tình tứ vào đúng ngày Lễ Tình nhân, MC được cho là công khai hẹn hò.

Kèm theo hình ảnh, Hoàng Oanh viết: “Feel like coming home. Thanks universe you are here” (Tạm dịch: Cảm giác như được về nhà, cảm ơn vũ trụ, anh ở đây). Ở phần bình luận, nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng nữ MC và cô gửi lời cảm ơn.

Hoàng Oanh đăng tải hình ảnh mới, úp mở việc có người yêu mới. Ảnh: FBNV.

MC Hoàng Oanh (Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990) được biết đến khi đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Sau đó, cô phát triển công việc MC và diễn xuất. Cô dẫn dắt nhiều chương trình khác nhau, gần đây là Anh trai vượt ngàn chông gai. Nữ MC cũng tham gia diễn xuất trong một số phim như Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu, Bộ ba rắc rối, Cha rơi, Chuyện ba cô nàng...

Hoàng Oanh và chồng cũ là Jack Cole tổ chức lễ cưới cuối năm 2019 tại một khách sạn hạng sang ở quận 7 (TP.HCM). Tháng 8/2020, cô xác nhận sinh con đầu lòng. Tối 11/4/2022, Jack Cole thông báo vợ chồng anh đã ly hôn. Sau đó, cả hai tập trung nuôi dạy bé Max Cole.