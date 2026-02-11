Dương Triệu Vũ hủy biểu diễn ở 2 đêm nhạc

Dương Triệu Vũ yêu cầu ban tổ chức 2 đêm nhạc tại Mỹ vào tháng 3 và tháng 4 tới gỡ bỏ hình ảnh, thông tin liên quan đến nam ca sĩ.

Tối 10/2, Dương Triệu Vũ thông báo không tham gia biểu diễn trong 2 đêm nhạc tại Sacramento, California, Mỹ vào 26/3 và Tampa ngày 5/4. Lý do nam ca sĩ đưa ra là cảm thấy không phù hợp. Nam ca sĩ cũng yêu cầu ban tổ chức sự kiện tháo gỡ mọi hình ảnh, thông tin liên quan đến anh.

Dương Triệu Vũ thông báo hủy 2 lịch trình tại Mỹ. Ảnh: FBNV.

“Về phía ban tổ chức, ê-kíp Dương Triệu Vũ đã nhiều lần yêu cầu tháo gỡ mọi hình ảnh và thông tin liên quan ra khỏi chương trình. Nhưng cho tới nay, đã 3 ngày trôi qua, phía bầu show vẫn không thực hiện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của Vũ , đồng thời dễ tạo hiểu lầm cho khán giả về việc quảng bá sai sự thật. Một lần nữa, Dương Triệu Vũ yêu cầu ban tổ chức nhanh chóng tháo gỡ mọi hình ảnh của tôi ra khỏi chương trình để tránh những hệ lụy không đáng có”, nam ca sĩ thông báo.

Dương Triệu Vũ (tên thật Võ Nguyễn Tuấn Linh, sinh năm 1984) là em trai Hoài Linh. Nam ca sĩ bước chân vào lĩnh vực giải trí từ những năm đầu thập niên 2000. Dương Triệu Vũ thử sức với nhiều thể loại âm nhạc nhưng được biết tới nhiều nhất nhờ những ca khúc ballad, trữ tình. Anh có một số ca khúc nổi bật như Ngỡ, Căn phòng, Tìm em, Chơi vơi trong cơn đau…

Gia đình nghệ sĩ Hoài Linh có 6 anh chị em. Anh là người con thứ 3, đồng thời là con trai trưởng trong nhà, còn ca sĩ Dương Triệu Vũ là em út. Hoài Linh từng chia sẻ gia đình sang Mỹ định cư từ năm 1995. Do mưu sinh, mỗi người sống một nơi nên ít có dịp gặp gỡ thường xuyên, nhưng họ vẫn cố gắng sum họp vào các dịp kỷ niệm quan trọng.

Nhiều năm trở lại đây, Hoài Linh và Dương Triệu Vũ chủ yếu hoạt động tại Việt Nam, nhưng cả hai vẫn thường xuyên lưu diễn ở nước ngoài.