Lan Phương, Hồng Đăng gây chú ý

Lan Phương đăng ảnh chụp cùng Hồng Đăng khiến nghi vấn nam diễn viên tham gia bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" một lần nữa gây xôn xao.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lan Phương chia sẻ hình ảnh chụp chung với Hồng Đăng. Nữ diễn viên viết: “Lâu lắm rồi mình mới gặp nhau, mặt anh vẫn duyên dáng lắm”. Cả 2 đã hợp tác với nhau trong phim Thương ngày nắng về và được đánh giá là kết hợp ăn ý, tự nhiên.

Nhìn loạt ảnh mới do Lan Phương đăng tải, nhiều khán giả dự đoán cô tái hợp với Hồng Đăng. Tuy nhiên, 2 nghệ sĩ chưa xác nhận. Hình ảnh của nữ diễn viên đang nhận được sự chú ý với lượt tương tác lớn.

Hồng Đăng chụp hình cùng Lan Phương. Ảnh: FBNV.

Vừa qua, một số nguồn tin cho rằng Hồng Đăng trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm gián đoạn và đó là bộ phim Đồng hồ đếm ngược của đạo diễn Bùi Tiến Huy. Bộ phim này cũng có sự tham gia của Lan Phương.

Tại sự kiện diễn ra chiều 22/1, khi được hỏi về sự tham gia của Hồng Đăng, đạo diễn Bùi Tiến Huy chia sẻ: “Tôi chỉ có thể nói tôi đã làm việc với Hồng Đăng từ Cầu vồng tình yêu cách đây 15 năm. Chúng tôi có 7 phim làm chung và tôi thấy Hồng Đăng giỏi, chuyên nghiệp.

Trong dự án gần nhất là Thương ngày nắng về, bạn ấy luôn làm việc chuyên nghiệp. Nếu trong tương lai có phim nào có Hồng Đăng tham gia thì đó là vai cần cậu ấy. Mong rằng nếu trở lại, bạn ấy được khán giả đón nhận”.

Sau hơn 3 năm vắng bóng khỏi màn ảnh, Hồng Đăng được cho là đang thử sức ở lĩnh vực kinh doanh, trong đó có bất động sản. Gần đây, nam diễn viên lập một kênh cá nhân chuyên giới thiệu bất động sản và hàng hiệu.

Trong khi đó, Lan Phương trở lại với dự án Gió ngang khoảng trời xanh và gây bàn tán khi vào vai tiểu tam.

Với Đồng hồ đếm ngược, Lan Phương và bạn diễn Bình An có một số cảnh khá táo bạo. Theo Lan Phương, cô cảm thấy thích thú với kịch bản dù nhân vật tính cách hơi quái lạ. "Tôi nghĩ cô ấy không hẳn sai lắm. Đó là người phụ nữ có tiền có quyền, có mọi thứ, và cô ta bày ra mọi cám dỗ xem người khác có ngã gục không. Mối quan hệ độc hại, nhưng cô ta dám làm dám chịu. Nhân vật này khá sexy, nổi loạn nên tôi cũng phải dành thời gian để tìm trang phục phù hợp", cô nói.