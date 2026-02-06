Tài tử Hàn ly hôn

Lee Beom Soo và Lee Yoon Jin kết hôn năm 2010. Họ kết thúc cuộc hôn nhân trong hòa bình để cùng nuôi dạy 2 con.

Nam diễn viên Lee Beom Soo và phiên dịch viên Lee Yoon Jin xác nhận ly hôn, Kyunghyang đưa tin. Công ty quản lý Y1 Entertainment thông báo ngày 6/2: "Lee Beom Soo và Lee Yoon Jin đã giải quyết mọi hiểu lầm thông qua các thảo luận nghiêm túc. Họ đồng ý tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau với tư cách cha mẹ của các con".

Công ty cho biết trong quá trình ly hôn, các thông tin sai lệch, suy đoán và xuyên tạc đã lan truyền rộng rãi. Công ty yêu cầu cộng đồng mạng chấm dứt những suy đoán, cáo buộc và thông tin sai lệch nhắm vào cặp sao lẫn gia đình của họ. Công ty cũng yêu cầu không đưa ra thêm bất kỳ bình luận hoặc suy đoán nào để đảm bảo sự an toàn cũng như quyền riêng tư của các con nam diễn viên.

Lee Beom Soo và Lee Yoon Jin ly hôn sau thời gian dài bên nhau. Ảnh: MHN Sports.

“Chúng tôi muốn làm rõ rằng những thông tin suy đoán về Lee Beom Soo là không đúng sự thật và các bên đã đạt được thỏa thuận hòa giải. Chúng tôi đề nghị quý vị ngừng mọi suy đoán, cáo buộc hoặc thông tin sai lệch nhắm vào Lee Beom Soo, Lee Yoon Jin và gia đình của họ. Trên hết, vì sự an toàn và quyền riêng tư của các con họ, chúng tôi kính mong quý vị không đưa ra bất kỳ bình luận hay thông tin suy đoán nào về cuộc hôn nhân và quá trình ly hôn của họ”, công ty thông báo.

Lee Beom Soo và Lee Yoon Jin kết hôn năm 2010. Họ có một con trai và một gái.

Lee Beom Soo sinh năm 1969, là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Anh được biết đến qua các bộ phim như Singles, Giant, On Air, Surgeon Bong Dal-hee, History of a Salaryman…