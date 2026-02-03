Nàng hậu tai tiếng nhất Địa ngục độc thân

Mina Sue Choi trở thành thí sinh gây tranh cãi nhất Single’s Inferno 5. Cô bị gắn mác “vai phản diện” và hứng chịu làn sóng chỉ trích.

Theo Spotv News, Mina Sue Choi - thí sinh chương trình hẹn hò Single’s Inferno (Địa ngục độc thân) - đang là tâm điểm chú ý của truyền thông Hàn Quốc. Cô đứng đầu bảng xếp hạng nổi tiếng trong tuần cuối của tháng 1 do Good Data Corporation Fundex công bố.

Đáng chú ý, các thí sinh cùng chương trình gồm Kim Min Ji, Lim Soo Bin và Song Seung Il lần lượt xếp hạng 5, 6 và 9. Kết quả cho thấy sức hút mạnh mẽ của Single’s Inferno với khán giả.

“Kẻ phản diện” của Single’s Inferno mùa 5

Single’s Inferno là chương trình truyền hình thực tế hẹn hò dành cho người độc thân, lấy bối cảnh trên “Đảo Địa Ngục” - hòn đảo hẻo lánh nơi người chơi chỉ có thể rời đi nếu ghép đôi thành công. Vẻ ngoài nổi bật cùng cá tính mạnh giúp Mina Sue Choi nhanh chóng giành vị trí cao ngay từ vòng bình chọn đầu tiên, thu hút nhiều phiếu bầu từ thí sinh nam. Qua mỗi tập phát sóng, cô tiếp tục gây chú ý nhờ thái độ thẳng thắn và cách thể hiện cảm xúc trực diện.

Tuy nhiên, đi kèm sự nổi tiếng là tranh cãi. Mina Sue Choi bị xem là thí sinh gây tranh luận nhất mùa 5. Truyền thông Hàn Quốc cho biết cô trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội. Các bài đăng cá nhân của Mina ngập tràn ý kiến trái chiều. Một số tờ báo như MHN và Newsen nhận định cô như “vai phản diện” hoặc “kẻ chuyên gây rối” trong show hẹn hò.

Mina Sue Choi bị công kích dữ dội sau khi tham gia Địa ngục độc thân.

Nguyên nhân đến từ việc Mina cùng lúc tán tỉnh ít nhất 4 thí sinh nam, khiến các người chơi khác cũng như dàn quan sát viên không hiểu cô thực sự có tình cảm với ai. Cô còn bị cho là có hành động nói xấu các thí sinh nữ khác.

Từ tranh cãi trong Địa ngục độc thân 5, Mina tiếp tục bị đào lại những hành động cũ. Một phát ngôn của cô trong chương trình sinh tồn The Penthouse của Channel A phát sóng năm 2022 gần đây bị đào lại và tiếp tục gây tranh cãi.

Trong chương trình, Mina hỏi rapper Seo Chul Gu: “Anh không tắm sao?”. Seo Chul Gu trả lời anh không có thời gian tắm và phản ứng trước câu hỏi khó xử. Tuy nhiên, Mina tiếp tục nói: “Bẩn cũng không có gì đáng xấu hổ”. Seo Chul Gu sau đó bày tỏ sự không hài lòng và giải thích anh đã tắm những ngày trước đó.

Mina đáp lại: “Anh đang cố trêu chọc tôi à? Sẽ không dễ dàng đâu”. Lời nói của Hoa hậu Trái đất 2022 khiến không khí trường quay trở nên căng thẳng. Đoạn cắt nhanh chóng lan truyền trên mạng và vấp phải nhiều chỉ trích. Một số khán giả bình luận: “Có vẻ cô ấy đang tuyệt vọng và muốn bị chửi rủa” hay “Đó là kiểu người bạn không muốn gặp ngoài đời thực”.

Trong cuộc phỏng vấn với Your Vibe sau đó, Mina thừa nhận từng nhận nhiều bình luận ác ý khi chương trình lên sóng. Cô cho biết: “Ban đầu có nhiều bình luận ác ý, nhưng theo thời gian mọi người dường như nhìn nhận chương trình tích cực hơn. Đó là trải nghiệm khó khăn nhưng thú vị”.

Trở lại những tập gần đây của Địa ngục độc thân 5, Mina tiếp tục bị chỉ trích vì cố gắng nói xấu thí sinh nữ với thí sinh nam khác. Cô còn gây chú ý với phát ngôn: “Tôi có thể ra về với 2 người đàn ông không”. Giữa tranh cãi, sự chú ý của công chúng tiếp tục đổ dồn vào những hành động tiếp theo của Mina Sue Choi.

Mina không phải “kẻ phản diện” duy nhất của show hẹn hò

Trường hợp của Mina phản ánh thực tế thí sinh các show hẹn hò thường bị công kích quá mức. Tháng 12/2025, Newsen đưa tin ê-kíp sản xuất EXchange 4 (Transit Love 4) đã đưa ra cảnh báo pháp lý nghiêm khắc đối với những người lan truyền thông tin sai lệch và đăng bài ác ý về dàn người chơi.

Trong thông báo chính thức, nhà sản xuất cho biết số vụ tấn công cá nhân và bình luận ác ý nhắm vào thành viên chương trình gia tăng mạnh, kèm theo việc lan truyền thông tin chưa phát sóng. Ê-kíp nhấn mạnh những hành vi này gây tổn hại nghiêm trọng đến quá trình sản xuất và làm tổn thương các thí sinh. Đáng nói, họ đa phần không phải người nổi tiếng.

Nhà sản xuất cho biết đã thu thập bằng chứng là các bài đăng phỉ báng, xúc phạm ngoại hình, lan truyền thông tin sai sự thật và tiết lộ nội dung chưa phát sóng, đồng thời tiến hành hành động pháp lý khi cần thiết. Ê-kíp kêu gọi khán giả ngừng suy đoán vô căn cứ, tôn trọng quyền riêng tư của người chơi và xây dựng văn hóa xem truyền hình lành mạnh.

Ngay sau khi mở tài khoản mạng xã hội cá nhân, 2 thí sinh trong chương trình là Sung Baek Hyun và Park Hyun Ji cũng phải đối mặt với làn sóng bình luận ác ý dữ dội. Lý do 2 người này bị chỉ trích là bởi trong chương trình, họ liên tục có cử chỉ thân mật, tình tứ dù đã chia tay và đang tìm hiểu những người mới.

Tài khoản của 2 người này ngay khi được mở công khai đã nhanh chóng trở thành nơi tranh cãi gay gắt. Điều đó cho thấy áp lực lớn mà người chơi show hẹn hò phải chịu sau khi chương trình phát sóng.

Vài tháng trước đó, chương trình Love Island USA cũng phát thông báo kêu gọi khán giả đối xử tử tế với thí sinh. Trong tập phát sóng ngày 24/6/2025, chương trình đưa ra tuyên bố: “Từ khóa quan trọng nhất của Love Island là… tình yêu. Chúng tôi yêu người hâm mộ, yêu các thí sinh, nhưng không chấp nhận tình trạng bắt nạt, quấy rối hay thù ghét”.

Một thông điệp chính thức khác đăng trên X nhấn mạnh các thí sinh là “những con người thật” và xứng đáng được đối xử bằng sự tôn trọng.

Lee Si An thừa nhận tổn thương vì bị công kích sau khi tham gia Địa ngục độc thân. Ảnh: News1.

Ở mùa 4 của Single’s Inferno, Lee Si An cũng là tâm điểm chỉ trích. Cô nhận nhiều bình luận độc hại sau khi cảnh nằm chung giường với một thí sinh nam được phát sóng. Lee Si An nói cô bị tổn thương vì mình cũng là con người. Đã cố gắng không để những lời công kích chi phối cuộc sống nhưng chúng vẫn tác động nghiêm trọng tới nữ ca sĩ này. Có những bình luận khiến bản thân buồn, nhưng cô chọn cách nhanh chóng quên đi và không để chúng ảnh hưởng quá lâu.

Tranh cãi xoay quanh Mina Sue Choi hay Lee Si An một lần nữa cho thấy mặt tối quen thuộc của truyền hình thực tế. Đó là sự nổi tiếng có thể đi kèm áp lực nặng nề và bạo lực mạng, đặc biệt với những người bước ra từ các chương trình hẹn hò.