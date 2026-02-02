Show Địa ngục độc thân ngày càng biến chất?

Là show hẹn hò nhưng khả năng ghép đôi ở Địa ngục độc thân - Single’s Inferno rất thấp. Chương trình được cho là dần thiên về tính giải trí nhiều hơn là tình yêu.

Địa ngục độc thân - Single’s Inferno từ lâu đã trở thành “thương hiệu” quen thuộc của Netflix trong mảng truyền hình thực tế hẹn hò. Chương trình gây chú ý nhờ công thức pha trộn giữa lãng mạn và cạnh tranh cùng dàn người chơi có ngoại hình nổi bật, trang phục táo bạo, tính cách tự tin.

Chương trình đã bước sang mùa thứ 5 và được giới thiệu là mùa nóng bỏng nhất từ trước đến nay của Địa ngục độc thân. Chương trình vẫn thu hút sự quan tâm, bàn tán với lượt xem lớn.

Tuy nhiên, cùng với sức hút, chương trình cũng vấp phải nhận xét rằng ngày càng thiên về kịch tính và tranh cãi, trong khi khả năng các thí sinh thực sự thành đôi ngoài đời là rất thấp. Điều đó khiến show dần bị xem như một sân khấu giải trí và xây dựng danh tiếng, hơn là nơi tìm kiếm tình yêu. Nhất là khi, tham gia chương trình này phần lớn là hoa hậu, diễn viên hoặc người mẫu. Mục đích chính của họ khi tới đây được cho là nâng cao độ nhận diện chứ không phải có người yêu.

Tất cả cặp đôi từ Địa ngục độc thân đã đổ vỡ

Ngày 27/1, tờ Swooon đăng bài tổng hợp số phận các cặp đôi qua 4 mùa của Địa ngục độc thân. Bức tranh chung khá giống những show hẹn hò khác như Love Island hay Too Hot to Handle: phần lớn mối quan hệ không kéo dài.

Ở mùa 1, các cặp Song Ji Ah - Kim Hyeon Joong, Kang So Yeon - Oh Jin Taek, Moon Se Hoon - Shin Je Yoon và Kim Jun Sik - An Yea Won đều đã chia tay. Một số thí sinh cho biết họ vẫn giữ liên lạc ở mức bạn bè. Số khác thừa nhận việc quay lại đời sống thường nhật sau khi thoát khỏi môi trường bị cô lập trên đảo là thử thách lớn để họ duy trì mối quan hệ tình cảm.

Jo Yoong Jae và Choi Seo Eun có lẽ là cặp đôi duy nhất hẹn hò được khoảng một năm ở Địa ngục độc thân. Ảnh: Netflix.

Mùa 2 mang đến hy vọng hiếm hoi khi cặp đôi Jo Yoong Jae và Choi Seo Eun từng chia sẻ ảnh chung hoặc được bắt gặp đi chung. Hai người hẹn hò trong một thời gian khá dài, thậm chí dự định tổ chức sự kiện cho người hâm mộ nhưng sau đó bị hủy bỏ vì giá quá cao. Dù vậy, đến đầu 2023, tình trạng mối quan hệ của họ không còn rõ ràng. Đến 2024, 2 người thậm chí được phát hiện đã bỏ theo dõi nhau.

Trong khi đó, Kim Se Jun cũng cho biết chỉ coi Lee So E giống một người em gái hơn là bạn gái dù 2 người chọn ra về cùng nhau. Cặp đôi khác nắm tay nhau rời chương trình là Shin Seul Ki và Jong Woo. Tuy nhiên, họ cũng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy việc có hẹn hò ở ngoài đời.

Tình hình ở mùa 3 cũng không khả quan. Lee Gwan Hee xác nhận anh và Choi Hye Seon không còn là một cặp sau khi chương trình kết thúc. Lý do là yêu xa. Những cặp khác như Choi Min Woo - Yu Si Eun, Park Min Kyu - Kim Gyuri hay Lee Jin Seok - An Min Young không tương tác với nhau hoặc đã thừa nhận chia tay.

Mùa 4 tiếp tục lặp lại kịch bản của các mùa trước với những mối tình ngắn ngủi. Các cặp Kim Arin - Kook Dong Ho, Yuk Jun Seo - Lee Si An, Kim Tae Hwan - Bae Ji Yeon và An Jong Hoon - Kim Hye Jin đều không xác nhận tiếp tục mối quan hệ. Jun Seo thậm chí nói anh và Si An giống “anh em ruột” hơn người yêu.

Táo bạo và tranh cãi

Mùa 5 đã phát sóng 6 tập đầu. Các tập tiếp theo dự kiến ra mắt ngày 3/2 và 10/2. Người hâm mộ lại bắt đầu suy đoán cặp đôi nào có thể vượt qua áp lực để duy trì tình cảm sau chương trình. Thể thức của chương trình đưa dàn thí sinh vào môi trường căng thẳng giúp tạo kịch tính, hiệu ứng truyền hình, nhưng không đảm bảo một cái kết bền vững ngoài đời.

Mùa mới được giới thiệu là táo bạo nhất từ trước đến nay, trong đó Hoa hậu Trái đất Mina Sue Choi trở thành tâm điểm. Những tập đầu cho thấy cô liên tục thay đổi sự quan tâm giữa các thí sinh nam. Mina đến đảo thiên đường với Lim Soo Bin, tỏ ra ghen tuông khi anh nói chuyện với cô gái khác, nhưng lại tặng kẹo cho Sung Hun. Sau đó, cô tiếp tục thể hiện hứng thú với Woo Sung Min và Song Seung Il.

Mina Sue Choi là tâm điểm của mùa 5.

Sau tập 4, Mina Sue Choi trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội vì cùng lúc thể hiện sự thích thú ít nhất với 4 người đàn ông. Nhiều khán giả tràn vào Instagram cá nhân để chỉ trích cách cô hành xử trong chương trình. Ở các tập tiếp theo, cô tiếp tục gây tranh cãi khi tự nhận mình thú vị hơn những thí sinh nữ khác.

Một số phát ngôn của Mina bị cho là mang tính nói xấu người chơi nữ. Chưa kể, Mina Sue Choi lại thể hiện sự hứng thú với một người chơi nam mới khiến chính các cast nữ khác cũng choáng váng trước sự thay đổi quá nhanh chóng của cô.

Song song đó, thí sinh nam Lee Sung Hoon cũng vướng ồn ào đời tư. Cụ thể, người này bị tố ngoại tình nhiều lần.

Trước làn sóng tranh cãi, ngày 2/2, đội ngũ sản xuất lên tiếng phủ nhận, theo tờ MBN. Đại diện chương trình nói sau khi kiểm tra thông tin với dàn cast, các cáo buộc được xác nhận là không đúng sự thật. Lee Sung Hoon cũng đăng tuyên bố bác bỏ toàn bộ tin đồn và cho biết đang theo đuổi hành động pháp lý vì bị phỉ báng.

Single’s Inferno lấy bối cảnh trên hòn đảo biệt lập còn được gọi là “Địa ngục”. Người chơi chỉ có thể rời đi và tận hưởng một đêm ở "Thiên đường" nếu ghép đôi thành công. Tuy nhiên, vì quá ít cặp đôi tồn tại sau chương trình và vô số tranh cãi nổ ra, đặc biệt khi tình tiết chương trình ngày càng táo bạo, nóng bỏng, Single’s Inferno được cho là đang dần rời xa tính chất của một show hẹn hò mà thiên về yếu tố giải trí, câu view hơn.

Ở mùa 4, cảnh Yuk Jun Seo - Lee Si An nằm cùng nhau trên giường dù chỉ đang tìm hiểu đã gây sốc cho dàn quan sát viên lẫn khán giả.

Với mùa 5, ngay từ khi tung trailer, chương trình đã trở thành tâm điểm bàn tán. Trong trailer, những người chơi không ngại thể hiện cử chỉ thân mật và thẳng thắn bày tỏ tình cảm như: “Tôi nghĩ mình thực sự đang yêu rồi” hay “Tôi muốn em”. Những lời tán tỉnh như thế xuất hiện dày đặc.

Thậm chí, trailer có cảnh một nam và một nữ thí sinh ngủ chung giường. Người đàn ông còn tỏ ra không hài lòng vì có sự hiện diện của máy quay. Tình tiết này gây bàn tán xôn xao, thậm chí tranh luận, khắp các trang mạng xã hội.