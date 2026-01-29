Quả Dưa Hấu tái hợp sau 26 năm

Quả Dưa Hấu gây chú ý khi hoạt động trở lại với đội hình 3 thành viên gồm Bằng Kiều, Anh Tú, Tuấn Hưng.

Sau gần 30 năm không còn xuất hiện chung trên sân khấu, Quả Dưa Hấu mới đây xác nhận tái hợp với live concert mang tên Bản Ghi Nhớ. Ngoài ra, nhóm vừa trở lại với MV Cảm ơn âm nhạc.

Bài hát với giai điệu chậm rãi, du dương cùng ca từ đẹp đang được khán giả đón nhận. Đặc biệt sự ủng hộ từ fan của các anh tài trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai giúp hiệu ứng của sản phẩm lan tỏa hơn. Đây là lần hội ngộ hiếm hoi của các thành viên Quả Dưa Hấu gồm Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Anh Tú.

MVđược xây dựng với tông màu đen - trắng xen kẽ sắc vàng ấm. Hình ảnh những khoang tàu cũ, mang dấu vết của thời gian, tạo nên không gian hoài niệm, kết nối hiện tại với quá khứ và dẫn dắt người xem trở về miền ký ức xa xưa.

3 thành viên nhóm Quả Dưa Hấu ở hiện tại. Ảnh: FBNV.

Theo chia sẻ từ nhóm, Cảm ơn âm nhạc phản ánh sự thay đổi trong cách họ nhìn nhận nghệ thuật. Nếu trước đây âm nhạc là nơi thể hiện năng lượng tuổi trẻ, thì ở hiện tại, đó là không gian để chiêm nghiệm, bày tỏ sự biết ơn và đối thoại với chính mình.

Trong khi đó, với live concert Bản Ghi Nhớ dự kiến diễn ra trong 2 đêm 14-15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), đây được xem là dịp để những ca khúc quen thuộc một thời trở lại sân khấu. Các ca khúc được kể bằng tinh thần mới, trầm tĩnh, sâu sắc hơn, phản ánh chặng đường của các nghệ sĩ sau nhiều năm hoạt động riêng lẻ.

Ban nhạc sẽ ra mắt EP live session Bản Ghi Nhớ gồm 6 MV, được thực hiện đồng bộ cả về âm thanh lẫn hình ảnh, trong đó có 3 ca khúc quen thuộc từng gắn liền với tên tuổi nhóm như Hè muộn, Mưa và Trái tim không ngủ yên.

Sau live concert, Quả Dưa Hấu sẽ chính thức hoạt động với đội hình 3 thành viên, tham gia các sân khấu âm nhạc.

Quả Dưa Hấu là một trong những nhóm nhạc nam đầu tiên của Việt Nam. Nhóm hoạt động từ 1998 đến 2000. Ban đầu, nhóm gồm 4 thành viên là Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Anh Tú và Tường Văn. Mục tiêu ban đầu của nhóm là thỏa mãn đam mê của các thành viên. Sau đó, Quả Dưa Hấu được biết tới nhờ các ca khúc Mặt trời dịu êm, Hè muộn. Tới 1999, Bằng Kiều rời nhóm và Minh Quân, Hồ Hoài Anh gia nhập.