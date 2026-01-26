Nông Thúy Hằng sinh con

Nông Thúy Hằng tâm sự cô hạnh phúc khi được gia đình 2 bên chăm sóc, động viên trong suốt giai đoạn mang thai và sinh con.

Thông qua trang cá nhân, Hoa hậu Nông Thúy Hằng vừa chia sẻ tin vui đã sinh con đầu lòng. Sức khỏe của mẹ con cô hiện ổn định. Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng tới gia đình nàng hậu.

Người đẹp chia sẻ: “Trải qua một cuộc sinh nở chưa bao giờ là dễ dàng vì đó là hành trình của cả nỗi đau đớn thể chất, lo lắng tinh thần và những khoảnh khắc chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Nhưng thật may mắn, trong khoảnh khắc yếu lòng nhất ấy, mình đã luôn có sự đồng hành của những người thân yêu, từ 2 bên gia đình nội ngoại cho đến những người bạn thân thiết”.

Gia đình Nông Thúy Hằng vừa đón thành viên mới. Ảnh: FBNV.

Theo Nông Thúy Hằng, ngay từ ngày chưa nhập viện, cô đã được gia đình 2 bên trực tiếp ở bên động viên, chăm sóc sức khỏe vật chất và tinh thần. Nhờ đó, người đẹp có thể vượt qua giai đoạn đầy thử thách một cách dễ dàng hơn.

Nông Thúy Hằng công khai có bạn trai từ cuối tháng 2/2025. Lễ cưới nàng hậu diễn ra vào đầu tháng 7/2025 trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và quan viên hai họ. Ông xã hoa hậu sinh năm 1991, làm phó giám đốc một công ty khoáng sản tại Lào.

“Anh ấy là hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ đam mê và sở thích của tôi. Anh ấy động viên, chia sẻ và giúp tôi có thêm động lực để theo đuổi những gì mình yêu thích. Dù bận rộn thế nào, anh ấy vẫn luôn bên cạnh, lắng nghe và hỗ trợ tôi hết mình”, Nông Thúy Hằng chia sẻ.

Nông Thúy Hằng sinh năm 1999, tại Hà Giang. Người đẹp đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. Sau đó, Nông Thúy Hằng tham gia Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023 và giành giải á hậu 2. Thời gian qua, Nông Thúy Hằng thử sức với lĩnh vực thời trang, viết sách và hoạt động tích cực trong các dự án xã hội, quảng bá du lịch, show giải trí.

Hồi tháng 4/2025, cô ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025 nhưng sau đó thông báo rút khỏi cuộc thi sắc đẹp này.

Thời điểm đó, hoa hậu giải thích: "Tôi đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới trong cuộc đời: chuẩn bị lập gia đình và bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Đây là một quyết định không dễ dàng. Tôi vẫn luôn trân trọng từng cơ hội được đồng hành cùng các cuộc thi nhan sắc, được truyền cảm hứng bởi những con người tuyệt vời và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. Tôi biết ơn khi hành trình của mình từng được mọi người yêu thương, tin tưởng và dõi theo".