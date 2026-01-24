Lưu Hương Giang cho biết sẽ bỏ qua những công kích, mỉa mai về ngoại hình. Nữ ca sĩ hy vọng công chúng dành cho cô bình luận tích cực, tốt đẹp.

Lưu Hương Giang mới đây lên tiếng việc thường xuyên nhận ý kiến trái chiều về ngoại hình. Nữ ca sĩ bày tỏ: “Mọi ý kiến về âm nhạc Giang xin tiếp nhận nhưng những góp ý về nhan sắc, tôi xin phép bỏ qua. Nếu hàng ngày bạn phải nghe những lời góp ý, thậm chí mỉa mai về nhan sắc thì rút kinh nghiệm như thế nào hay chỉ khiến bạn tổn thương, kém tự tin đi".

"Điều quan trọng giờ đây là mình rất yêu phiên bản của bản thân ở hiện tại và cũng may là không quá yếu bóng vía. Năm hết Tết đến hoan hỉ vào nhà nhau nói lời hay ý đẹp, cùng nhau thưởng nhạc hay mọi người ạ", cô tiếp tục.

Hình ảnh gần đây của Lưu Hương Giang. Ảnh: FBNV.

Lý do Lưu Hương Giang lên tiếng là bởi mới đây khi nữ ca sĩ đăng video thể hiện bài hát Dư âm, nhiều tài khoản mạng để lại những bình luận trái chiều. Không ít khán giả nhận xét gương mặt nữ ca sĩ thay đổi, không còn duyên dáng như xưa hoặc đặt nghi vấn cô can thiệp bằng biện pháp thẩm mỹ.

Khi nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân, dưới phần bình luận, nhiều ý kiến thể hiện sự đồng tình, động viên Lưu Hương Giang.

Lưu Hương Giang sinh năm 1983, được biết tới qua chương trình Sao Mai điểm hẹn 2004. Sau đó, cô có một số sản phẩm thành công như Đừng ngoảnh lại, Đừng buông tay…

Năm 2009, cô kết hôn với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, sau đó có 2 con chung. 10 năm sau, báo chí đưa tin 2 nghệ sĩ hoàn tất thủ tục ly hôn. Thời điểm đó, người trong cuộc xác nhận thông tin. Nữ ca sĩ nói chuyện hôn nhân đổ vỡ xảy ra khá lâu. Đó là lúc cả cô và chồng mất phương hướng, không có cách giải quyết.

Gần đây, trong dịp Tết Dương lịch, Hồ Hoài Anh chia sẻ hình ảnh bên hai con trong chuyến du lịch ở Thượng Hải (Trung Quốc). "Cảm ơn những tình yêu đã luôn bên chúng tôi. 2026 sẽ yêu hơn nữa", nhạc sĩ chia sẻ.

Dưới bình luận, Lưu Hương Giang phản hồi: "Các con đẹp như thế này mà bố cho hình trông khổ quá". Sau đó, cô đăng tải thêm góc chụp khác của con gái ở địa điểm nói trên. Động thái của 2 nghệ sĩ khiến khán giả chú ý.