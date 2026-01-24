Ngô Lan Hương gặp khó

Sau cơn sốt "Đi giữa trời rực rỡ", Ngô Lan Hương dường như đang gặp khó khăn trong việc tạo ra bản hit mới.

Ngô Lan Hương là hiện tượng của nhạc Việt 2024. Thời điểm đó, Đi giữa trời rực rỡ - nhạc phim của dự án truyền hình cùng tên - bùng nổ trên mạng xã hội. Từ thành công này, Ngô Lan Hương bứt phá nhanh chóng, trở thành chủ nhân của nhiều giải thưởng âm nhạc dịp cuối năm.

Sau đó, cô tham gia Em xinh “say hi” và phát hành thêm một số dự án âm nhạc. Nhưng nữ ca sĩ này chưa thể vươn lên nấc thang mới. Sức nóng lớn nhất Ngô Lan Hương đạt được vẫn đang tạm dừng ở Đi giữa trời rực rỡ cách đây 2 năm.

Bước đột phá

Trở lại hiện tượng âm nhạc Đi giữa trời rực rỡ, có nhiều yếu tố cộng hưởng để tạo nên thành công của ca khúc này. Đầu tiên là giai điệu không đột phá nhưng dễ nghe, dễ thuộc, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả. Đi giữa trời rực rỡ cũng là bộ phim truyền hình được yêu thích nhất thời điểm đó với chuyện tình yêu “gà bông” đáng yêu của 2 nhân vật Pu và Chải.

Đặc biệt, một số câu hát trong bài lại có điểm tương đồng với một nam ca sĩ nổi tiếng nhưng cũng tai tiếng của Vpop. Chính câu hát đó trở thành trào lưu chế lời trên mạng xã hội, khiến Đi giữa trời rực rỡ vốn đã nổi tiếng lại càng thêm phủ sóng mạng xã hội.

Ngô Lan Hương đổi đời nhờ Đi giữa trời rực rỡ. Ảnh: FBNV.

Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ 2017 khi tham gia chương trình truyền hình Giọng hát Việt nhưng phải tới 2024, tên tuổi Ngô Lan Hương mới thật sự bật lên. Trong suốt 7 năm chờ đợi cơ hội tỏa sáng đó, nữ ca sĩ sinh năm 1998 hoạt động chăm chỉ, kiên trì.

Sau MV đầu tay mang tên Em như nào cũng được phát hành năm 2020, cô tiếp tục cho ra mắt một vài ca khúc khác như Yêu đừng sợ đau, Anh muốn đưa em về không, Mùa hè ấy em khóc, Xin đừng lòng vòng…

Năm 2024, bước ngoặt đến đưa Ngô Lan Hương từ gương mặt ít được biết tới ra ánh sáng của hào quang Vpop. Sáng tác nổi tiếng của nữ ca sĩ được vinh danh là Bài hát hiện tượng tại giải thưởng Làn sóng xanh 2024. Trong khi đó, Ngô Lan Hương cũng được đề cử Gương mặt mới xuất sắc ở giải thưởng này. Ngoài ra, Đi giữa trời rực rỡ còn được đề cử ở hạng mục Bài hát của năm tại giải thưởng Âm nhạc Cống hiến.

Ngô Lan Hương gặp khó khăn

Sang 2025, Ngô Lan Hương là một trong 30 nghệ sĩ nữ tham gia Em xinh “say hi”. Đây là một trong những chương trình âm nhạc thành công nhất năm qua.

Ngay cả khi hiệu ứng không thể đạt tới độ hot như Anh trai “say hi” nhưng Em xinh “say hi” vẫn dẫn đầu trong số những game show âm nhạc phát sóng cùng thời điểm. Nhờ đó, các em xinh trong chương trình cũng được hưởng lại, tăng mạnh độ nhận diện và thảo luận.

Ở chương trình, Ngô Lan Hương có sự đồng đều trong kỹ năng trình diễn, từ ngoại hình, vũ đạo tới biểu cảm. Cộng thêm thế mạnh biết sáng tác âm nhạc, cô được các đồng nghiệp đánh giá cao. Đáng tiếc, trước sự cạnh tranh khốc liệt của nhiều đồng nghiệp tài năng, tên tuổi khác, ca sĩ này phải dừng chân quá sớm.

Chỉ sau live stage 2, cô đã phải chia tay chương trình. Dẫn đến Ngô Lan Hương chỉ mới kịp tiếp cận lượng nhỏ khán giả mới chứ chưa thể để lại dấu ấn rõ nét hơn.

Ngay sau chương trình, nữ ca sĩ phát hành MV Cảm ơn, cảm ơn để khép lại hành trình ngắn ở Em xinh “say hi”. Sản phẩm dường như mang tính tri ân nhiều hơn là đánh vào thị trường, số liệu. Do đó, cả giai điệu lẫn hình ảnh MV đều mang màu sắc trẻ trung, ngọt ngào, dễ thương với năng lượng tích cực.

MV đạt 1 triệu lượt xem sau 2 tuần. Con số này khá khiêm tốn nhưng phù hợp với một sản phẩm âm nhạc mang tính chất cảm ơn người hâm mộ và không được quảng bá rầm rộ.

Ngô Lan Hương hợp tác Hải Đăng Doo trong dự án mới. Ảnh: FBNV.

Mới đây, Ngô Lan Hương tiếp tục phát hành MV Có công màu “sắc”. Với sản phẩm này, nữ ca sĩ kỳ vọng nó tạo trend cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đây là lần đầu tiên không hát một ca khúc tự sáng tác, dẫu vậy Ngô Lan Hương vẫn đi theo hướng âm nhạc dễ nghe, đơn giản pha trộn chất liệu âm nhạc Tây Bắc, nối tiếp thành công của Đi giữa trời rực rỡ. Bài hát kết thúc bằng đoạn drop điện tử phối chất liệu truyền thống khá thú vị, bắt tai.

Phần MV có sự tham gia của anh trai Hải Đăng Doo cũng mang đậm không khí xuân trẻ trung, tươi mới và dễ thương. Tuy nhiên, sau một ngày phát hành, sản phẩm chỉ đạt 56.000 lượt xem. Với con số này, nữ ca sĩ 28 tuổi có lẽ vẫn còn cách khá xa với mục tiêu tạo nên một ca khúc gây sốt mới vào dịp Tết Nguyên đán này.

Điểm hạn chế khiến bài hát chưa bùng nổ như mong đợi có lẽ là tiết tấu, giai điệu chưa đủ mạnh mẽ, hấp dẫn, tăng cảm giác phấn khích cho người nghe, chưa kể vài đoạn nhạc bị ngang và ca từ cũng mờ nhạt, khó tạo trend trên mạng xã hội.