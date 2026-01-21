Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Trịnh Mai Nguyên làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

  • Thứ tư, 21/1/2026 18:46 (GMT+7)
  • 58 phút trước

NSƯT Trịnh Mai Nguyên vừa nhận quyết định giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Sáng 21/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL liên quan đến công tác cán bộ tại một số đơn vị trực thuộc Bộ.

Tại Quyết định số 101, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Mai Nguyên, Trưởng phòng Kịch đương đại, giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trinh Mai Nguyen anh 1

Nghệ sĩ Trịnh Mai Nguyên nhận quyết định vào sáng 21/1. Ảnh: Bộ VHTTDL.

Nghệ sĩ Trịnh Mai Nguyên sinh năm 1975, tại Thanh Hóa. Ông được biết đến qua các bộ phim truyền hình Lỡ hẹn với ngày xanh, Bí mật Eva, Hương vị tình thân, Đấu trí… Ông hoạt động tại Nhà hát Kịch Việt Nam và được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2019.

Trên sân khấu kịch, nghệ sĩ để lại dấu ấn với nhiều tác phẩm như Nghêu Sò Ốc Hến, Kiều, Lâu đài cát, Lão hà tiện, Hamlet, Thế sự, Đám cưới con gái chuột... Trước đó, Trịnh Mai Nguyên giữ vai trò Trưởng phòng Kịch đương đại của Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 2019.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

Minh Hạo

Trịnh Mai Nguyên Nhà hát kịch

Đọc tiếp

Karik nhap vien hinh anh

Karik nhập viện

15:14 20/1/2026 15:14 20/1/2026

0

Karik phải mất khoảng 6 tháng chăm chỉ tập luyện mới có thể đi lại bình thường. Nam rapper đang tạm dừng mọi lịch trình công việc.

Thanh Thuy giua tin hen ho nam ca si hinh anh

Thanh Thủy giữa tin hẹn hò nam ca sĩ

23 giờ trước 20:42 20/1/2026

0

Thanh Thủy vướng tin hẹn hò Trịnh Thăng Bình suốt nhiều tháng qua nhưng nàng hậu luôn giữ im lặng, không lên tiếng chia sẻ chuyện tình cảm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý