Trịnh Mai Nguyên làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

NSƯT Trịnh Mai Nguyên vừa nhận quyết định giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Sáng 21/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL liên quan đến công tác cán bộ tại một số đơn vị trực thuộc Bộ.

Tại Quyết định số 101, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Mai Nguyên, Trưởng phòng Kịch đương đại, giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Nghệ sĩ Trịnh Mai Nguyên nhận quyết định vào sáng 21/1. Ảnh: Bộ VHTTDL.

Nghệ sĩ Trịnh Mai Nguyên sinh năm 1975, tại Thanh Hóa. Ông được biết đến qua các bộ phim truyền hình Lỡ hẹn với ngày xanh, Bí mật Eva, Hương vị tình thân, Đấu trí… Ông hoạt động tại Nhà hát Kịch Việt Nam và được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2019.

Trên sân khấu kịch, nghệ sĩ để lại dấu ấn với nhiều tác phẩm như Nghêu Sò Ốc Hến, Kiều, Lâu đài cát, Lão hà tiện, Hamlet, Thế sự, Đám cưới con gái chuột... Trước đó, Trịnh Mai Nguyên giữ vai trò Trưởng phòng Kịch đương đại của Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 2019.