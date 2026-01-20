Thanh Thủy giữa tin hẹn hò nam ca sĩ

Giữa tin đồn hẹn hò Trịnh Thăng Bình, Hoa hậu Thanh Thủy giữ im lặng. Thay vào đó, cô đăng ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường lên trang cá nhân. Ở phần bình luận dưới bài đăng mới nhất của nàng hậu, nhiều tài khoản nhắc tên Trịnh Thăng Bình nhưng Thanh Thủy không phản hồi. Những ngày qua, hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Theo những hình ảnh được lan truyền, nàng hậu được cho là di chuyển đến một sự kiện bằng chiếc xe thuộc sở hữu của Trịnh Thăng Bình. Chiếc xe từng được nam ca sĩ sử dụng trong một MV. Không chỉ vậy, cả 2 còn được bắt gặp check-in tại cùng một khu vực hầm gửi xe trong cùng thời điểm. Người hâm mộ cũng chỉ ra Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình sở hữu một số món đồ tương đồng về kiểu dáng như áo, khăn choàng… được cho là đồ đôi.

Những đồn đoán về chuyện hẹn hò của cặp đôi thực tế đã xuất hiện từ vài tháng trước, tuy nhiên đến nay cả Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình đều giữ im lặng, chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. Thái độ của nàng hậu khác hẳn cách đây vài tháng, khi cô được cho là đang hẹn hò Negav.

Khi vướng tin hẹn hò nam rapper, Thanh Thủy nhanh chóng lên tiếng. Cô cho biết: "Hiện tại, tôi chỉ không ngừng nghỉ, cố gắng từng ngày cho những ước mơ, công việc, vì gia đình và người thân yêu. Dạo gần đây có nhiều điều không đúng, thông tin tiêu cực khiến tôi buồn. Những mong rằng, nếu ai đó quan tâm, hãy nhìn vào sự nỗ lực của tôi bằng sự dịu dàng và thấu hiểu. Tôi luôn biết ơn vì mọi người luôn dõi theo". Do đó, việc Thanh Thủy giữ im lặng trước tin hẹn hò Trịnh Thăng Bình càng gây bàn tán.

Thanh Thủy sinh năm 2002, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Năm 2024, cô đại diện Việt Nam dự thi Miss International tại Nhật Bản và trở thành người đẹp Việt đầu tiên giành ngôi vị cao nhất tại đấu trường này. Cô tích cực tham gia các hoạt động tại nhiều quốc gia như Philippines, Mỹ, Indonesia, Malaysia, Pháp và Angola, trước khi chính thức kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm 2025.

Không ít khán giả cho rằng Thanh Thủy đã kết thúc nhiệm kỳ Miss International nên việc cô hẹn hò là chuyện bình thường. Trong 4 năm hoạt động showbiz, Thanh Thủy giữ hình ảnh nữ tính, thỉnh thoảng phá cách, làm mới nhưng không quá táo bạo.

