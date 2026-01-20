Cú sốc mất cha đã thay đổi Phùng Khánh Linh

Theo Phùng Khánh Linh, sau khi bố qua đời, cô mất hơn một tháng để cân bằng lại tinh thần và suy nghĩ về mục đích làm nghề.

Trong hơn 10 năm theo đuổi nghệ thuật, Phùng Khánh Linh đã trải qua những giai đoạn khắc nghiệt cả về tài chính, tinh thần lẫn cảm xúc. Nhìn lại chặng đường đã qua, nữ ca sĩ thẳng thắn nói về những lựa chọn, mất mát và cách cô bảo vệ quan điểm làm nghề.

Không buồn vì biệt danh “nữ hoàng flop”

Nhắc lại thời điểm mới Nam tiến cách đây nhiều năm, Phùng Khánh Linh không giấu được sự bồi hồi. Cô thừa nhận bản thân đã đặt cược gần như tất cả cho dự án âm nhạc khi ấy.

“Lúc đó tôi nghĩ rất rõ: nếu sau 2 tuần mà ca khúc vẫn không được đón nhận như kỳ vọng, tôi sẽ gói ghém đồ đạc để trở về Bắc. Tôi đã dốc toàn bộ tâm sức cho dự án này rồi”, cô kể.

Tuy nhiên, sau 2 tuần, ca khúc Hôm nay tôi buồn bất ngờ được lan tỏa và nhận được sự yêu thương từ khán giả. Những buổi biểu diễn quảng bá đầu tiên giúp cô có thêm niềm tin để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

“Những khoảnh khắc đó đã giữ chân tôi lại với nghề. Khi nhìn lại, tôi thấy biết ơn vì mình đã không từ bỏ, đã kiên định để có thể tiếp tục đứng trên sân khấu và kể lại câu chuyện của mình hôm nay”, Phùng Khánh Linh chia sẻ.

Phùng Khánh Linh sinh năm 1994, được biết tới qua chương trình Giọng hát Việt 2018. Ảnh: FBNV.

Khi Nam tiến, nữ ca sĩ mang theo một khoản tiền tích lũy từ việc kinh doanh trước đó. Cô không nhớ chính xác con số, nhưng thừa nhận số tiền chỉ đủ để thuê một phòng trọ nhỏ ở quận 3 và duy trì sinh hoạt cơ bản. Phùng Khánh Linh kể thậm chí có thời điểm cô phải ăn bánh tráng suốt một tuần vì không đủ tiền chi tiêu.

Ngoài ra, trong suốt thời gian làm nghề, cô vẫn duy trì kinh doanh để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và nuôi âm nhạc. Tuy nhiên, cô luôn xác định rõ ranh giới giữa 2 lĩnh vực.

“Với tôi, kinh doanh chỉ là phương tiện để nuôi dưỡng nghệ thuật. Nếu quá tập trung vào đó, tôi sẽ bị bứt rứt vì cảm thấy mình đang rời xa mục tiêu chính”, cô nói.

Phùng Khánh Linh cũng khẳng định cô không muốn dùng danh xưng nghệ sĩ để hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

“Nhiều người khi có tên tuổi sẽ tận dụng nó để làm kinh doanh thuận lợi hơn. Nhưng với tôi, 2 thứ này hoàn toàn tách biệt. Tôi không muốn sau này khi nhắc đến tên mình, khán giả lại nghĩ tôi dùng âm nhạc để PR cho việc kinh doanh. Nghệ thuật với tôi rất thiêng liêng, tôi chỉ muốn khán giả nhớ đến mình bằng âm nhạc”, cô nhấn mạnh.

Trong quá trình hoạt động, Phùng Khánh Linh từng bị gắn với biệt danh “nữ hoàng flop”. Nói về điều này, cô cho biết bản thân không cảm thấy bị tổn thương.

“Khi mọi người trêu như vậy, tôi hiểu họ vẫn còn kỳ vọng vào tôi, vẫn muốn âm nhạc của tôi lan tỏa hơn nữa. Vì thế, tôi chọn không xem đó là điều tiêu cực”, cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết mỗi ngày cô đều cố gắng để tiến từng bước, gặp gỡ nhiều khán giả hơn và để âm nhạc của mình chạm đến trái tim người nghe nhiều hơn. Hiện tại, cuộc sống vật chất của cô đã ổn định hơn.

“Tôi rất hạnh phúc vì bây giờ mọi thứ với tôi đã đủ đầy. Tôi vẫn có thể theo đuổi nghệ thuật, sinh hoạt bình thường và không còn quá chật vật như trước”, cô nói.

Về thu nhập, nữ ca sĩ không tiết lộ con số cụ thể nhưng cho biết so với giai đoạn khó khăn nhất, cát-xê của cô đã tăng đáng kể và hiện tại là gấp 30 lần. Tuy nhiên, cô không chạy theo hàng hiệu hay hình ảnh xa hoa. Phần lớn tiền kiếm được đều được cô tái đầu tư cho âm nhạc.

“Bao nhiêu tiền kiếm được, tôi đều dồn lại cho các dự án. Mục tiêu của tôi không phải mua sắm mà là làm những sản phẩm chỉn chu hơn”, cô chia sẻ.

Đến nay Phùng Khánh Linh vẫn ở nhà thuê. Cô cho biết việc mua nhà chưa phải ưu tiên hàng đầu vì vẫn muốn tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp.

Mất bố - cú sốc thay đổi hoàn toàn cách nhìn cuộc sống

Sự ra đi của bố cách đây không lâu là bước ngoặt lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của Phùng Khánh Linh. “Khoảnh khắc nhìn thấy bố nằm xuống, tôi nhận ra mọi thứ đều vô thường. Danh vọng, tiền bạc hay vị trí không còn quan trọng nữa”, cô nghẹn ngào kể lại. Sau cú sốc đó, cô mất hơn một tháng để cân bằng lại tinh thần và suy nghĩ về mục đích làm nghề.

“Tôi tự hỏi mình: tôi hát vì thành tích hay vì điều gì? Cuối cùng, tôi chọn hát để chạm đến và xoa dịu khán giả. Tôi quyết định sẽ hát đến hơi thở cuối cùng với mục đích đó”, cô nói.

Phùng Khánh Linh tâm sự cô học cách mạnh mẽ hơn sau biến cố. Ảnh: FBNV.

Dù đã vượt qua nỗi đau, Phùng Khánh Linh thừa nhận cô vẫn còn áy náy vì không thể để bố chứng kiến những thành công sau này. “Là một người con, khi đạt được ước mơ mà không có bố bên cạnh, tôi không thể nói là mình không day dứt. Nhưng tôi tin rằng ở đâu đó, bố vẫn dõi theo tôi”, cô chia sẻ.

Mẹ của Phùng Khánh Linh là giáo viên, bố là công chức. Không ai trong gia đình làm nghệ thuật, vì vậy ban đầu họ chỉ xem việc ca hát của cô là sở thích. Tuy nhiên, gia đình vẫn tạo điều kiện cho cô học nhạc, tham gia các hoạt động văn hóa từ nhỏ.

Phùng Khánh Linh kể bố cô vốn đam mê âm nhạc, nên từ khi cô còn nhỏ đã luôn dẫn con tới xem những chương trình nghệ thuật của địa phương hoặc nơi ông làm việc. Nhiều năm trước khi qua đời, ông bị tai biến nên không thể trò chuyện được với con. Nữ ca sĩ chỉ biết lưu giữ những hình ảnh, video của ông đầy ổ cứng. Đó là những kỷ niệm theo cô suốt con đường sau này và cũng là động lực để cô kiên định hơn với những gì đã chọn.

Phùng Khánh Linh chia sẻ thêm trước đây cô rất dễ xúc động, hay khóc và thiếu tự tin trên sân khấu. Thế nhưng, nhiều thứ trong cuộc sống đã dạy cô phải mạnh mẽ hơn, đặc biệt là biến cố gia đình.

“Tôi vẫn đang hỗ trợ mẹ những gì phù hợp với khả năng. Tôi phải cố gắng hơn nữa để dành những điều tốt nhất cho gia đình và bù đắp phần mất mát mẹ tôi vừa phải trải qua”, Phùng Khánh Linh nói.