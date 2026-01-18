Phía Touliver lên tiếng tin có người thứ 3

Phía Touliver khẳng định thông tin nhà sản xuất hẹn hò một ca sĩ trẻ là không chính xác. Công ty đang sử dụng biện pháp pháp lý để xử lý vụ việc.

Ngày 18/1, thông tin Touliver hẹn hò với một ca sĩ trẻ bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Thông tin này nổ ra đúng thời điểm Touliver vừa xác nhận ly hôn Tóc Tiên. Điều đó khiến anh và nghệ sĩ trẻ kể trên bị cộng đồng mạng tấn công dù chưa rõ thực hư sự việc ra sao và vụ việc cũng không có bằng chứng rõ ràng.

Touliver phủ nhận thông tin hẹn hò ca sĩ trẻ. Ảnh: FBNV.

Trao đổi với Tri Thức - Znews về vấn đề trên, đại diện của Touliver khẳng định đây là thông tin không chính xác. "Thông tin đang lan truyền hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ. Chúng tôi đang có biện pháp pháp lý đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về vấn đề này", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Vừa qua, Touliver xác nhận chia tay Tóc Tiên sau nhiều năm gắn bó. Theo thông báo được Tóc Tiên đưa ra ngày 17/1, những tháng gần đây là quãng thời gian nhiều thử thách đối với cả hai. Việc chưa lên tiếng sớm xuất phát từ mong muốn có đủ khoảng lặng để suy ngẫm, đối thoại và nhìn nhận lại bản thân. Sau một thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, cả 2 đã thống nhất đi đến quyết định chấm dứt quan hệ vợ chồng, trở về mối quan hệ bạn bè và đồng nghiệp.

Nữ ca sĩ nhấn mạnh đây là lựa chọn được đưa ra trên tinh thần văn minh, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, hoàn toàn không chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài. Với Tóc Tiên, 10 năm bên Touliver là quãng thời gian hạnh phúc, đáng trân trọng và có ý nghĩa lớn trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp âm nhạc. Sau khi công bố thông tin, Tóc Tiên cho biết sẽ không chia sẻ thêm về đời sống riêng tư. Cô mong khán giả tôn trọng quyết định của hai người, đồng thời không lan truyền những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân.

Touliver sau đó chia sẻ hình ảnh chụp Tóc Tiên và viết: "Một chương tuyệt đẹp đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn luôn tôn trọng em".

Tóc Tiên và Touliver tổ chức hôn lễ vào năm 2020 tại Đà Lạt. Hồi đầu năm 2025, để kỷ niệm 5 năm cưới, cả hai còn mặc lại bộ đồ họ sử dụng trong hôn lễ để chụp ảnh.