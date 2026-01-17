Khổng Tú Quỳnh gây chú ý

So sánh hình ảnh Khổng Tú Quỳnh ở hiện tại với cách đây 10 năm, khán giả nhận xét nữ ca sĩ không thay đổi quá nhiều.

Mới đây, Khổng Tú Quỳnh đăng ảnh “đu” theo trào lưu khoe hình cách đây 10 năm. Loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của nữ ca sĩ, từ hình trên sân khấu, đi du lịch, tham gia lịch trình ở nước ngoài tới những giây phút gặp gỡ bạn bè. Một trong các tấm hình là ảnh của nữ ca sĩ với Duy Khánh.

Kèm theo loạt ảnh, nữ ca sĩ viết: “2016 của tôi. Mỗi năm một lần với chiếc trend 10 năm trước bạn thế nào”. Ở bình luận, nhiều khán giả nhận xét sau 10 năm, Khổng Tú Quỳnh không thay đổi quá nhiều. Cô được khen hiện tại vẫn trẻ trung như thời mới vào nghề. Tuy nhiên, phong cách thời trang của nữ ca sĩ thay đổi, chuyển hướng đa dạng, gợi cảm hơn.

Hình ảnh cách đây nhiều năm của Khổng Tú Quỳnh. Ảnh: FBNV.

Khổng Tú Quỳnh đón tuổi 34 vào tháng 12/2025. Thời điểm đó, cô có bữa tiệc sinh nhật cùng các thành viên nhóm LUNAS gồm Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Trang Pháp.

Khổng Tú Quỳnh cũng là một trong 5 thành viên của nhóm nhạc này. Họ được thành lập từ chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Chương trình giúp Khổng Tú Quỳnh thành công hâm nóng tên tuổi dù cô không lọt vào nhóm chị đẹp thành đoàn.

Hồi đầu tháng 11/2025, nữ ca sĩ từng lên tiếng đính chính khi bị đồn hẹn hò người mẫu Hà Kino. Khổng Tú Quỳnh giải thích: "Bình thường tôi không lên tiếng về chuyện cá nhân, nhưng lần này phải nói một chút. Tôi biết mọi người thương nên mong ngóng về chuyện tình yêu của mình. Không biết ở đâu ra tin đồn tôi là ‘bé vợ’ của Hà Kino. Nhiều bạn nhắn cho tôi nói rằng thất vọng, rồi đưa ra lời khuyên các kiểu. Hôm nay, tôi khẳng định giữa tôi và Hà Kino là chị em tốt, không phải như tin đồn".