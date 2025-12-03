Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khổng Tú Quỳnh đón tuổi 34

  Thứ tư, 3/12/2025 05:37 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Nhóm LUNAS gồm Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Trang Pháp và Khổng Tú Quỳnh. Họ thường xuyên gặp mặt, hội ngộ trong mỗi dịp quan trọng của từng thành viên.

Ngày 2/12, 5 thành viên nhóm LUNAS gồm Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Trang Pháp hội ngộ để mừng sinh nhật em út Khổng Tú Quỳnh.

“Chúc mừng sinh nhật bé út của nhóm. Chúc bé Dâu tuổi mới thật nhiều hạnh phúc, bình an, may mắn và đặc biệt là đạt KPI trở lại đùng đùng nha. Lần bất ngờ này rất ly kỳ, tôi sẽ đăng clip camera giấu kín sau”, Trang Pháp chia sẻ khi đăng ảnh trong bữa gặp mặt.

Ninh Duong Lan Ngoc anh 1

Các thành viên nhóm LUNAS gồm Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc... tới chúc mừng Khổng Tú Quỳnh. Ảnh: FBNV.

Khổng Tú Quỳnh vừa bước sang tuổi 34 cách đây ít ngày. Ngoài bữa tiệc đơn giản, ấm cúng cùng những đồng nghiệp thân thiết trong nhóm nhạc LUNAS, nữ ca sĩ còn được người hâm mộ tổ chức sinh nhật bất ngờ.

LUNAS gồm 5 thành viên. Họ được thành lập sau khi cùng tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Họ phát hành MV Moonlight cách đây một năm, sau đó biểu diễn trong vài sự kiện, chẳng hạn concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Trong số các thành viên, Ninh Dương Lan Ngọc và Trang Pháp hoạt động âm nhạc năng nổ. Lan Ngọc đang là thành viên cố định của chương trình Running Man phiên bản Việt.

Về phía Khổng Tú Quỳnh, sau khi rời chương trình, cô chưa có sản phẩm riêng ra mắt. Ở tuổi 34, cô được khen vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Hồi đầu tháng 11, nữ ca sĩ từng lên tiếng đính chính khi bị đồn hẹn hò người mẫu Hà Kino. Khổng Tú Quỳnh giải thích: "Bình thường tôi không lên tiếng về chuyện cá nhân, nhưng lần này phải nói một chút. Tôi biết mọi người thương nên mong ngóng về chuyện tình yêu của mình. Không biết ở đâu ra tin đồn tôi là "bé vợ" của Hà Kino. Nhiều bạn nhắn cho tôi nói rằng thất vọng, rồi đưa ra lời khuyên các kiểu. Hôm nay, tôi khẳng định giữa tôi và Hà Kino là chị em tốt, không phải như tin đồn".

  • Khổng Tú Quỳnh

    Khổng Tú Quỳnh

    Khổng Tú Quỳnh được biết đến với vai trò là diễn viên và là một trong những ca sĩ thành công với dòng nhạc teen pop. Tú Quỳnh còn là người mẫu của các tạp chí tuổi teen. Cô được khán giả biết đến qua bài hát "Tiệm Bánh Dâu Tây" được trình diễn ở H2Teen Concert tại trường THPT Hùng Vương. Khổng Tú Quỳnh hẹn hò với nam ca sĩ Ngô Kiến Huy từ năm 2010 khi đóng chung bộ phim "Thiên sứ 99".

    • Ngày sinh: 22/11/1991
    • Chiều cao: 1.67 m
    • Album: Dâu Tây's Story (2009), Try To Up (2009), Khổng Tú Quỳnh Remix (2012), Mãi Mãi Bên Anh (2012), The G-Invasion (2013).
    • Phim tiêu biểu: Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Thiên Sứ 99, Không Nói Được, Tháng Năm Rực Rỡ,...

    FacebookZing Mp3Youtube

