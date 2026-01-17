Tóc Tiên và Touliver trước khi ly hôn

Ngày 17/1, ca sĩ Tóc Tiên chính thức xác nhận đã ly hôn nhà sản xuất âm nhạc Touliver sau 10 năm yêu và kết hôn. Thông tin được nữ ca sĩ chia sẻ công khai sau khi đã có sự đồng thuận từ gia đình và những người liên quan. Trong thông báo, Tóc Tiên cho biết cô và Touliver vốn luôn lựa chọn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư, mong muốn được khán giả nhìn nhận thông qua âm nhạc và hành trình làm nghề nghiêm túc. Tuy nhiên, trong thời gian qua, chuyện riêng của cả hai nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, đi kèm không ít áp lực dư luận.

Theo Tóc Tiên, những tháng gần đây là quãng thời gian nhiều thử thách đối với cả hai. Việc chưa lên tiếng sớm xuất phát từ mong muốn có đủ khoảng lặng để suy ngẫm, đối thoại và nhìn nhận lại bản thân. Sau một thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, cả 2 đã thống nhất đi đến quyết định chấm dứt quan hệ vợ chồng, trở về mối quan hệ bạn bè và đồng nghiệp.

Nữ ca sĩ nhấn mạnh đây là lựa chọn được đưa ra trên tinh thần văn minh, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, hoàn toàn không chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài. Với Tóc Tiên, 10 năm bên Touliver là quãng thời gian hạnh phúc, đáng trân trọng và có ý nghĩa lớn trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp âm nhạc. Sau khi công bố thông tin, Tóc Tiên cho biết sẽ không chia sẻ thêm về đời sống riêng tư. Cô mong khán giả tôn trọng quyết định của hai người, đồng thời không lan truyền những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân.

Tóc Tiên và Touliver tổ chức hôn lễ vào năm 2020 tại Đà Lạt. Hồi đầu năm 2025, để kỷ niệm 5 năm cưới, cả hai còn mặc lại bộ đồ họ sử dụng trong hôn lễ để chụp ảnh (ảnh trái). Ngoài ra, trong bài phỏng vấn với Tri Thức - Znews sau khi chiến thắng Chị đẹp đạp gió, Tóc Tiên bày tỏ cô may mắn khi có Touliver bên cạnh. “Tôi nghĩ tôi và anh Hoàng đã bổ sung cho nhau rất nhiều. Chúng mình không cố thay đổi nhau, mà học cách chấp nhận và trân trọng sự khác biệt. Đó cũng là nguyên tắc của cả hai khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Anh ấy không chỉ là chỗ dựa mà còn là người lắng nghe và đồng hành với Tiên qua mọi thăng trầm”, Tóc Tiên chia sẻ.

Tuy nhiên, cuối năm 2025, 2 nghệ sĩ vướng tin rạn nứt vì không tương tác với nhau và thường xuất hiện ở những nơi khác nhau thay vì đi chung như trước. Tóc Tiên cũng được cho là rời khỏi ngôi nhà từng sống chung với chồng. Nữ ca sĩ không ít lần cập nhật các dòng trạng thái tâm trạng, càng làm dân mạng đồn đoán về chuyện rạn nứt. Song lúc đó, họ đều không lên tiếng.

Hồi tháng 11/2025, Tóc Tiên chia sẻ video có tiêu đề cho biết nữ ca sĩ đang độc thân. Cụ thể, clip có tiêu đề: “Cộng đồng mạng tìm tới tận nhà nam dancer nhảy với Tóc Tiên vì chưa bao giờ thấy chị cháy như vậy, đúng là phụ nữ độc thân”. Động thái của cô được cho là ngầm thừa nhận đường ai nấy đi với Touliver. Tuy nhiên, tới sáng 17/11/2025, nữ ca sĩ được phát hiện đã gỡ chia sẻ video kể trên khỏi trang cá nhân. Sau đó, giọng ca Ngày mai giải thích trong lúc vui vẻ, cô chia sẻ clip nói trên mà không để ý đến tiêu đề. Vì vậy, cô đã xóa clip này sau đó.

