Touliver lên tiếng

Tóc Tiên và Touliver chính thức ly hôn sau nhiều năm đồng hành, gắn bó. Trên trang cá nhân, Touliver đăng tải ảnh vợ cũ và nói lời cảm ơn cô.

Chiều 17/1, sau khi Tóc Tiên thông báo ly hôn, Touliver đăng tải hình ảnh vợ cũ trên trang cá nhân. Anh viết: "Một chương tuyệt đẹp đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn luôn tôn trọng em". Anh gắn bài đăng với tài khoản cá nhân của Tóc Tiên.

Cả hai đường ai nấy đi sau 10 năm gắn bó và 6 năm kết hôn. Trong bài thông báo mới nhất, Tóc Tiên cho biết: "Sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè - anh em đồng nghiệp. Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh - thấu hiểu - tôn trọng tuyệt đối và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Tóc Tiên gửi lời cảm ơn tới chồng cũ vì 10 năm đồng hành, trọn vẹn bên nhau. Cô mong Touliver sẽ nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình.

"Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên 'lựa chọn'. Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra 'kết thúc là để khởi đầu", Tóc Tiên cho biết.

Tóc Tiên và Touliver tổ chức hôn lễ vào năm 2020 tại Đà Lạt. Hồi đầu năm 2025, để kỷ niệm 5 năm cưới, cả hai còn mặc lại bộ đồ họ sử dụng trong hôn lễ để chụp ảnh.

Ngoài ra, trong bài phỏng vấn với Tri Thức - Znews sau khi chiến thắng Chị đẹp đạp gió, Tóc Tiên bày tỏ cô may mắn khi có Touliver bên cạnh. "Tôi nghĩ tôi và anh Hoàng đã bổ sung cho nhau rất nhiều. Chúng mình không cố thay đổi nhau, mà học cách chấp nhận và trân trọng sự khác biệt. Đó cũng là nguyên tắc của cả hai khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Anh ấy không chỉ là chỗ dựa mà còn là người lắng nghe và đồng hành với Tiên qua mọi thăng trầm", Tóc Tiên chia sẻ.