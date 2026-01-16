Kết cục của 'mỹ nhân đẹp nhất thế giới'

Nana bị tên cướp đột nhập nhà cô cáo buộc cố ý giết người và hành hung. Tuy nhiên, cơ quan chức năng kết luận nữ nghệ sĩ không có tội.

Ngày 16/1, tờ Biz Enter đưa tin Sở Cảnh sát Gyeonggi Guri thông báo đã khép lại cuộc điều tra đối với Nana - cựu thành viên nhóm After School. Trước đó, nữ ca sĩ kiêm diễn viên bị tố cáo cố ý giết người và hành hung. Tuy nhiên, cơ quan chức năng kết luận nữ nghệ sĩ không có tội. Hành động của cô được xác định là tự vệ nhằm bảo vệ bản thân và gia đình.

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 12/2025, khi A (khoảng 30 tuổi) nộp đơn tố cáo Nana tấn công bằng hung khí. Từ lời trình báo này, cảnh sát đã lập hồ sơ đưa Nana vào diện điều tra với tư cách nghi phạm.

Nana không bị truy tố. Ảnh: News1.

Theo kết quả xác minh, khoảng 6h ngày 15/11/2025, A dùng thang đột nhập vào nhà riêng của Nana tại Achon-dong, Guri-si. Tại đây, người đàn ông hành hung mẹ của nữ nghệ sĩ, siết cổ bà và đòi tiền.

Nghe tiếng la hét, Nana tỉnh giấc và chống trả để bảo vệ mẹ. Trong quá trình giằng co, cô bị thương ở hàm. A sau đó bị bắt giữ và đưa vào trại giam với cáo buộc cướp tài sản và hành hung. Tuy nhiên, người này kiện ngược Nana với cáo buộc cố ý gây thương tích. Thời điểm đó, cảnh sát đã bước đầu nhận định hành động của Nana có dấu hiệu tự vệ.

Một đại diện cảnh sát cho biết: “Sau khi lấy lời khai Nana vào 8/1, chúng tôi đã xem xét toàn diện các tình tiết, chứng cứ và tài liệu liên quan. Có đủ căn cứ xác định cô ấy hành động trong tình huống nguy hiểm để bảo vệ gia đình, vì vậy chúng tôi đã thông báo quyết định không truy tố lên tòa án”. Trong khi đó, A đang bị tạm giam với cáo buộc cướp tài sản.

Nana nổi tiếng qua các drama như The Good Wife (2016) và Justice (2019), từng là thành viên After School trước khi chuyển hướng diễn xuất. Cô nhiều lần lọt danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới", thậm chí dẫn đầu 2 năm liên tiếp.

Nana mua một biệt thự sang trọng tại Achon-dong, Guri-si, Gyeonggi-do với giá 4,2 tỷ won. Đây là tòa nhà mới với 2 tầng hầm và 4 tầng nổi. Việc xây dựng tòa nhà hoàn thành vào 5/2023. Đây cũng là nơi ở của nhiều ngôi sao Hàn Quốc khác như Han So Hee, Hyun Bin và Son Ye Jin hay Park Jin Young.