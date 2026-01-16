Linh Trương lên tiếng về tin 'đi tour nhạy cảm'

Linh Trương cho biết cô đang bị vu khống bởi những thông tin sai sự thật. Sự việc này kéo dài suốt nhiều năm khiến cô phải lên tiếng.

Mới đây, Linh Trương lên tiếng về những ồn ào xoay quanh cô trên mạng xã hội. Cô cho biết trước đây lựa chọn im lặng không phải vì né tránh, mà cho rằng việc giải thích nhiều dễ khiến câu chuyện bị đẩy đi xa và rơi vào những tranh luận không cần thiết.

Cô cũng bác bỏ những đồn đoán về việc sở hữu tài sản xa xỉ như Porsche hay biệt thự hàng chục tỷ đồng. Theo chia sẻ, cô có thu nhập để trang trải cuộc sống, đi du lịch và mua sắm theo sở thích cá nhân, nhưng không giàu có như lời đồn trên mạng.

Linh Trương lên tiếng về loạt tin đồn gần đây. Ảnh: FBNV.

Liên quan đến đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm, Linh Trương cho biết cô không có nhu cầu công khai rộng rãi, nhưng cũng không giấu giếm với người thân và bạn bè. Cô xem đây là cách bảo vệ cuộc sống riêng tư của mình.

Cô phủ nhận hoàn toàn thông tin bản thân có liên quan đến một doanh nhân mà cư dân mạng gán ghép. Linh Trương khẳng định không quen biết người này. Linh Trương bức xúc trước tin đồn cô cặp kè đại gia. Dù đã từng đính chính, những tin đồn vẫn tiếp tục lan truyền mà không có bằng chứng xác thực.

“Những thông tin liên quan đến việc mình ‘cặp kè chủ tịch…’ mình từng đính chính rõ ràng là không hề quen biết và không có liên quan đến vị này. Tuy nhiên, dù không có bằng chứng, vẫn có người cố chấp tin vào những điều họ muốn tin và tiếp tục gán ghép vô căn cứ. MXH và web đen tràn lan những nội dung, hình ảnh, clip nhạy cảm. Nhưng chúng hoàn toàn không phải tôi. Vậy mà trớ trêu thay, những con người không rõ trắng đen lại dùng nó để tấn công bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của mình.

Cụ thể từ 2021 đến nay, có rất nhiều cá nhân, fanpage đưa thông tin mình nhận đi tour công việc nhạy cảm xuyên quốc gia nhưng sự thật thì phải đến 2025 mình mới có chuyến đi Nhật hay châu Âu đầu tiên trong đời theo diện làm việc cho các nhãn hàng mình nhận hợp tác kết hợp du lịch”, Linh Trương đính chính.

Thời gian qua, Linh Trương là tâm điểm gây chú ý. Lý do là những bài đăng trên mạng xã hội của cô được cho là ẩn ý về đám cưới hoành tráng sắp diễn ra của một á hậu với một doanh nhân. Các bài đăng của Linh Trương được cho là ẩn ý cô từng hẹn hò với thiếu gia kể trên. Động thái của cô được cho là "đòi danh phận".

Cùng thời điểm, mạng xã hội lan truyền thông tin Linh Trương từng làm công việc nhạy cảm, cặp kè đại gia nhưng không có bằng chứng xác thực.

Linh Trương (tên đầy đủ Trương Diệu Linh, sinh năm 2001, quê Hà Tĩnh) là người mẫu và từng tham chương trình tham gia The Face Vietnam.