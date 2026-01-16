Con gái Tú Dưa đang gây tranh cãi là ai

Lexxy (tên thật Nguyễn Ngân Hà, sinh năm 2004) - con gái nhạc sĩ Tú Dưa - mới đây phát hành MV Niệm Chíll. Sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ màu sắc âm nhạc trẻ trung, hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh tiêu đề gây tò mò vì cách viết lạ và khó lý giải, MV của nữ ca sĩ trẻ còn vấp phải tranh luận xoay quanh nghi vấn tương đồng ý tưởng với sản phẩm của Jennie (BlackPink).

Trong MV, Lexxy xuất hiện trên bậc thang hình tròn, xung quanh là các vũ công che kín gương mặt. Cách dàn dựng này được cho là gợi nhớ đến một số hình ảnh quen thuộc trong MV của Jennie. Ngoài ra, cả hai sản phẩm còn có những cảnh nhảy múa dưới nước và cách xử lý ánh sáng mang phong cách tương đồng, khiến một bộ phận khán giả đặt nghi vấn Lexxy học hỏi hoặc sao chép concept của đồng nghiệp Hàn Quốc.

Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng Lexxy đang tận dụng hình ảnh của Jennie để tạo sự chú ý cho sản phẩm. Ngược lại, nhiều khán giả bênh vực nữ ca sĩ. Họ cho rằng việc trùng lặp một số chi tiết hình ảnh chưa đủ cơ sở để khẳng định đạo nhái. Chưa kể, các yếu tố nói trên vốn đã được nhiều nghệ sĩ quốc tế sử dụng trước đó và không còn là concept độc quyền.

Niệm Chíll thuộc thể loại Latin Pop, có sự tham gia của nhà sản xuất Drum7. Lexxy chia sẻ, cô muốn thử nghiệm những màu sắc âm nhạc mới, mạnh dạn bộc lộ cá tính và tìm hướng đi riêng trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Nguyễn Ngân Hà là con gái của cựu vận động viên wushu Nguyễn Thúy Hiền và nhạc sĩ Tú Dưa (hiện hoạt động với nghệ danh Anh Tú). Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô sớm theo đuổi con đường ca hát, theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Lexxy được đánh giá có lợi thế về ngoại hình, khả năng vũ đạo và kỹ năng trình diễn.

Nữ ca sĩ chính thức ra mắt công chúng vào giữa năm 2025 với MV Bật đèn xanh. Lexxy theo đuổi hình ảnh trẻ trung, cá tính, hướng đến phong cách âm nhạc hiện đại nhằm tiếp cận khán giả trẻ.

