MV mang tên "Niệm Chíll" của Lexxy - con gái Tú Dưa - gây tranh cãi vì tiêu đề khó hiểu và nhiều ý tưởng được cho là tương đồng với Jennie.

Mới đây, Lexxy (tên thật Nguyễn Ngân Hà, sinh năm 2004) - con gái nhạc sĩ Tú Dưa - ra mắt MV mang tên Niệm Chíll. MV được chú ý với phong cách âm nhạc trẻ trung, tươi mới. Tuy nhiên, ngoài tiêu đề kỳ lạ, khó hiểu, vô nghĩa, MV còn đang gây tranh luận bởi nhiều chi tiết được cho là giống sản phẩm của Jennie.

Trong MV, Lexxy có cảnh đứng trên bậc thang hình tròn và vũ công che kín mặt nhảy múa xung quanh. Ý tưởng này tương đồng với MV của thành viên BlackPink. Thêm vào đó, cả 2 đều có cảnh nhảy múa dưới nước hay cách sử dụng ánh sáng được cho là giống nhau. Sự tương đồng này làm dấy lên tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ tân binh đang muốn lợi dụng danh tiếng của Jennie để thu hút sự chú ý.

Điểm tương đồng giữa MV của Jennie (trên) và Lexxy.

“Giống thật nha nhìn cái ảnh so sánh là thấy không cãi được luôn rồi”, “Không thể gọi là trùng hợp khi cả 3, 4 phân cảnh đều na ná nhau được”, “Thôi đừng bào chữa nữa, nhìn là biết có tham khảo rồi”, khán giả bình luận.

Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả bênh vực Lexxy và cho rằng việc tương đồng concept hay một số cảnh quay nhỏ không thể kết luận là sao chép, đạo nhái. Chưa kể, phong cách này được cho là đã có nhiều ca sĩ nước ngoài áp dụng.

Nguyễn Ngân Hà là con gái của cựu VĐV wushu Nguyễn Thúy Hiền và nhạc sĩ Tú Dưa (đã đổi nghệ danh thành Anh Tú). Có cha là nhạc sĩ, cựu thành viên ban nhạc Quả dưa hấu, từ nhỏ Ngân Hà đã đam mê và theo đuổi nghệ thuật. Cô theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và sở hữu giọng hát, vũ đạo, kỹ năng trình diễn tốt cùng ngoại hình thu hút.