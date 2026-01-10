'Công chúa Samsung' vướng tranh cãi

Annie và Woochan mới đây bị chỉ trích vì để lại bình luận được cho là thiếu tôn trọng dưới video của các thành viên RIIZE.

Theo Sports Donga, trào lưu thử thách nhảy theo Where You At - bài hát mới phát hành của ALLDAY PROJECT - do Annie và Woochan khởi xướng đang thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, 2 thành viên của nhóm ALLDAY PROJECT cũng đang trở thành tâm điểm tranh cãi.

Nguồn cơn vụ việc bắt đầu khi "công chúa Samsung" Annie để lại bình luận dưới video thử thách nhảy theo ca khúc Where You At của Jongho và Wooyoung (ATEEZ). Where You At là bài hát mới phát hành của ALLDAY PROJECT.

Sau đó, Shotaro và Wonbin (RIIZE) cũng tham gia thử thách. Dưới đoạn video của hai thành viên RIIZE, Annie và Woochan để lại bình luận bằng biểu tượng cảm xúc ngọn lửa.

Annie và Woochan vướng tranh cãi sau khi bình luận dưới video của RIIZE. Ảnh: iMBC.

Khi hình ảnh chụp bình luận này được lan truyền trên mạng xã hội, một số cư dân mạng cho rằng cách thể hiện của Annie và Woochan mang tính trịch thượng, tạo cảm giác như họ là tiền bối của RIIZE dù ra mắt sau. Nhiều bình luận chỉ trích xuất hiện, cho rằng thái độ này thiếu lễ phép đối với các nghệ sĩ đi trước.

"Ôi, thật sự sao mà nhìn khó chịu thế này?", "Phải chăng các rapper vốn dĩ không có phép tắc ứng xử cơ bản. Thái độ kiểu gì mà lại bình luận vào video của tiền bối như thế", "Cứ ra vẻ với người lớn hơn mình, thật là khó hiểu. Phải có lễ phép hơn chứ, Woochan", cộng đồng mạng Hàn Quốc bình luận.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng phản ứng tiêu cực đang bị đẩy đi quá xa. Một số cư dân mạng chỉ ra Woochan thực tế đã hoạt động trong ngành giải trí từ năm 2019, do đó không thể xem anh là hậu bối so với các thành viên RIIZE. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng việc chỉ sử dụng biểu tượng cảm xúc để cổ vũ đồng nghiệp là điều phổ biến trong văn hóa mạng hiện nay và không nên bị diễn giải theo hướng tiêu cực.

ALLDAY PROJECT là nhóm nhạc hỗn hợp gồm 5 thành viên (Annie Moon, Youngseo, Jo Woochan, Bailey Sok, Tarzzan). Trong đó, Annie Moon được chú ý nhất bởi cô là một chaebol (tài phiệt) thế hệ thứ tư của tập đoàn Shinsegae.

Annie là cháu gái của Chủ tịch Shinsegae Lee Myung Hee và con gái Chủ tịch Chung Yoo Kyung. Bà Lee Myung Hee là con gái của ông Lee Byung Chul, người sáng lập tập đoàn Samsung.

Ngay khi ra mắt ALLDAY PROJECT đã gặt hái thành công. Ca khúc Famous của nhóm đã gây bão trên các bảng xếp hạng phát trực tuyến trong nước chỉ sau vài giờ phát hành. Ca khúc lọt vào Top 100 của Melon ở vị trí số 9 trong vòng 6 giờ.

Ca khúc tiếp theo của nhóm, Wicked ra mắt ở vị trí số 63 trên cùng bảng xếp hạng và đạt vị trí số 2 trên bảng xếp hạng xu hướng thời gian thực của Vibe.