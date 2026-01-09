Vóc dáng khó tin ở tuổi 49 của Chae Jung An

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chae Jung An chăm chỉ tập luyện, lên xà đơn suốt nhiều năm qua. Kết hợp chế độ ăn khoa học, nữ diễn viên có được vóc dáng cân đối.

Ngày 8/1, tờ Mksports đưa tin nữ diễn viên Chae Jung An tiếp tục thu hút sự chú ý với vóc dáng gợi cảm ở tuổi 49. Gần đây, trên một cộng đồng trực tuyến của Hàn Quốc xuất hiện bài đăng về cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên ở tuổi gần 50. Bài viết nhanh chóng lan truyền khi đính kèm loạt hình ảnh ghi lại sinh hoạt đời thường của nữ diễn viên.

Trong ảnh, Chae Jung An tập luyện thể lực tại nhà với xà đơn gắn ở khung cửa. Bên cạnh đó là những khoảnh khắc cô thư giãn ngoài trời với phong cách thời trang táo bạo, khoe vóc dáng săn chắc và vòng eo thon gọn.

Chae Jung An anh 1Chae Jung An anh 2

Vóc dáng của Chae Jung An. Ảnh: Mksports.

Ngoại hình tràn đầy năng lượng, khỏe khoắn của nữ diễn viên nhận nhiều lời khen ngợi. Tờ Mksports trích đăng bình luận của khán giả: “Cô ấy đúng là hình mẫu của việc chăm sóc bản thân”, “Trông cô ấy còn trẻ hơn trước” hay “Không biết cô ấy tập luyện theo chế độ nào mà giữ được phong độ như vậy”.

Chae Jung An theo đuổi lối sống lành mạnh, duy trì thói quen tập thể dục đều đặn trong nhiều năm. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cập nhật hoạt động cá nhân và giữ sự kết nối gần gũi với người hâm mộ.

Chae Jung An sinh năm 1977, là nữ diễn viên và ca sĩ Hàn Quốc. Cô đóng phim từ năm 1997 với vai khách mời trong phim Ba chàng trai và ba cô gái. Sau đó, nữ diễn viên tham gia các phim như Hạc giấy, Chạy, Trên những cánh đồng xanh, Khi một người đàn ông yêu, Yong-pal

