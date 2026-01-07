Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Oanh Kiều lộ ảnh bên bạn trai?

  • Thứ tư, 7/1/2026 10:41 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Trong ngày cuối cùng của năm 2025, Oanh Kiều đăng ảnh chụp cùng bạn trai. Sau đó, mạng xã hội bàn tán về danh tính người đàn ông.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là Oanh Kiều ngồi cạnh Tống Đông Khuê. Trong hình ảnh, nữ diễn viên tụ tập nhóm bạn. Cô ngồi cạnh và khoác vai một người đàn ông có ngoại hình được nhận xét giống Tống Đông Khuê. Đáng nói, người đàn ông trong ảnh mặc áo rất giống người xuất hiện ở tấm hình được Oanh Kiều đăng lên trang cá nhân cách đây ít ngày.

Thời gian qua, chuyện tình cảm của Oanh Kiều gây chú ý. Tối 31/12/2025, diễn viên đăng ảnh tình tứ với bạn trai và công khai chuyện tình cảm. Cả hai diện trang phục giản dị, đón Giao thừa bên bãi biển. Tuy nhiên, gương mặt người đàn ông được giấu kín.

"Tổng kết cuối năm 2025 lời được cục này. Chúc mừng năm mới 2026", nữ diễn viên chia sẻ. Tới 5/1, Oanh Kiều bất ngờ có động thái xóa bài đăng này trên trang cá nhân.

Oanh Kieu anh 1

Hình ảnh từng được Oanh Kiều chia sẻ. Ảnh: FBNV.

Cùng thời điểm, chị của Oanh Kiều chia sẻ lại tấm hình kèm theo lời chúc phúc. Chị gái nữ diễn viên chia sẻ: "Mừng cho cô gái của Hai. Hạnh phúc và cứ mỉm cười vậy nhé. Cuộc đời này giống một bản nhạc, có nốt thăng, nốt trầm và đôi khi cũng có cả những tạp âm không mong muốn. Sẽ có những lúc em nghe thấy những tiếng xì xào khiến lòng mình nặng trĩu. Nhưng em ơi, thay vì để tâm đến những lời nói, hãy chọn cách mỉm cười và giữ cho lòng mình thật bình yên. Em nhé".

Tuy nhiên, chị gái Oanh Kiều ẩn hết bình luận nên nội dung trả lời trên không còn xuất hiện ở bài đăng này.

Trước loạt đồn đoán về danh tính bạn trai, hiện tại, Oanh Kiều vẫn giữ im lặng, không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận.

Oanh Kiều sinh năm 1989, học cùng Lan Ngọc, Nhã Phương ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Song chỉ đến khi tham gia phim truyền hình Bán chồng, Tiếng sét trong mưa, tên tuổi của nữ diễn viên mới được khán giả biết tới.

Những cuốn sách hay về ngành Công nghiệp Giải trí

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Minh Hạo

Oanh Kiều Tống Đông Khuê

Đọc tiếp

Orange len tieng hinh anh

Orange lên tiếng

21 giờ trước 14:00 6/1/2026

0

Orange khẳng định luôn trân trọng tình cảm của người hâm mộ. Nữ ca sĩ phủ nhận chuyện có người yêu nên lơ là sự nghiệp và khán giả.

Nam ca si Nhat lien tuc gay soc hinh anh

Nam ca sĩ Nhật liên tục gây sốc

05:02 6/1/2026 05:02 6/1/2026

0

SHIROSE đang vướng tranh cãi khi có động tác vũ đạo phản cảm với vũ công nữ. Chưa hết, ca sĩ này để lộ hình ảnh nhạy cảm trong MV mới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý