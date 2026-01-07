Oanh Kiều lộ ảnh bên bạn trai?

Trong ngày cuối cùng của năm 2025, Oanh Kiều đăng ảnh chụp cùng bạn trai. Sau đó, mạng xã hội bàn tán về danh tính người đàn ông.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là Oanh Kiều ngồi cạnh Tống Đông Khuê. Trong hình ảnh, nữ diễn viên tụ tập nhóm bạn. Cô ngồi cạnh và khoác vai một người đàn ông có ngoại hình được nhận xét giống Tống Đông Khuê. Đáng nói, người đàn ông trong ảnh mặc áo rất giống người xuất hiện ở tấm hình được Oanh Kiều đăng lên trang cá nhân cách đây ít ngày.

Thời gian qua, chuyện tình cảm của Oanh Kiều gây chú ý. Tối 31/12/2025, diễn viên đăng ảnh tình tứ với bạn trai và công khai chuyện tình cảm. Cả hai diện trang phục giản dị, đón Giao thừa bên bãi biển. Tuy nhiên, gương mặt người đàn ông được giấu kín.

"Tổng kết cuối năm 2025 lời được cục này. Chúc mừng năm mới 2026", nữ diễn viên chia sẻ. Tới 5/1, Oanh Kiều bất ngờ có động thái xóa bài đăng này trên trang cá nhân.

Hình ảnh từng được Oanh Kiều chia sẻ. Ảnh: FBNV.

Cùng thời điểm, chị của Oanh Kiều chia sẻ lại tấm hình kèm theo lời chúc phúc. Chị gái nữ diễn viên chia sẻ: "Mừng cho cô gái của Hai. Hạnh phúc và cứ mỉm cười vậy nhé. Cuộc đời này giống một bản nhạc, có nốt thăng, nốt trầm và đôi khi cũng có cả những tạp âm không mong muốn. Sẽ có những lúc em nghe thấy những tiếng xì xào khiến lòng mình nặng trĩu. Nhưng em ơi, thay vì để tâm đến những lời nói, hãy chọn cách mỉm cười và giữ cho lòng mình thật bình yên. Em nhé".

Tuy nhiên, chị gái Oanh Kiều ẩn hết bình luận nên nội dung trả lời trên không còn xuất hiện ở bài đăng này.

Trước loạt đồn đoán về danh tính bạn trai, hiện tại, Oanh Kiều vẫn giữ im lặng, không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận.

Oanh Kiều sinh năm 1989, học cùng Lan Ngọc, Nhã Phương ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Song chỉ đến khi tham gia phim truyền hình Bán chồng, Tiếng sét trong mưa, tên tuổi của nữ diễn viên mới được khán giả biết tới.