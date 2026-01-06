Nam ca sĩ Nhật liên tục gây sốc

SHIROSE đang vướng tranh cãi khi có động tác vũ đạo phản cảm với vũ công nữ. Chưa hết, ca sĩ này để lộ hình ảnh nhạy cảm trong MV mới.

Tờ Nikkan Sports đưa tin SHIROSE, trưởng nhóm kiêm ca sĩ chính của nhóm nhạc WHITE JAM, đã lên tiếng xin lỗi sau khi bị chỉ trích vì để lộ hình ảnh nhạy cảm trong video âm nhạc mới.

Ngày 4/1, SHIROSE cập nhật bài đăng trên Instagram, thừa nhận mắc sai lầm trong MV. Anh cho biết ê-kíp đã nhận được phản ánh rằng “bộ phận nhạy cảm của SHIROSE xuất hiện trong một phân cảnh của video” và gửi lời xin lỗi tới khán giả.

SHIROSE theo đuổi phong cách thời trang táo bạo gây tranh cãi. Ảnh: @WJF_SHIROSE/X.

“Đội ngũ sản xuất cùng các bên liên quan đang tiến hành kiểm tra, xác minh những đoạn video có liên quan. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện hay khó chịu nào đã gây ra”, nam ca sĩ chia sẻ. Phía công ty quản lý cũng cho biết sẽ siết chặt hơn quy trình kiểm duyệt, tăng cường các bước xác minh nhằm tránh để sự việc tương tự tái diễn.

Dưới bài đăng xin lỗi, nhiều người theo dõi để lại bình luận với quan điểm trái chiều. Một số cho rằng sự cố là điều khó tránh khỏi do trang phục biểu diễn của SHIROSE mang tính gợi cảm và táo bạo, trong khi có người nói họ đã xem video nhiều lần nhưng không hề để ý chi tiết gây tranh cãi.

Ngoài sự cố nói trên, SHIROSE còn đang gây tranh cãi vì tiết mục biểu diễn mới đây. Trong tiết mục, nam ca sĩ thực hiện loạt động tác vũ đạo thân mật với vũ công nữ. Gây bức xúc nhất là hành động lật ngược vũ công nữ, đổ nước lên đùi cô. Màn trình diễn này nhận chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng phong cách táo bạo của SHIROSE đang đi quá giới hạn.

SHIROSE là gương mặt quen thuộc trong làng nhạc Nhật Bản, không chỉ với vai trò ca sĩ mà còn là nhạc sĩ sáng tác cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Snow Man, Arashi hay Seiko Matsuda. Anh được biết đến với phong cách biểu diễn phóng khoáng, thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục táo bạo trên sân khấu.

Trên mạng xã hội, anh cũng không ngại thể hiện quan điểm và cách tiếp cận khác biệt đối với nghệ thuật và ngành công nghiệp giải trí.