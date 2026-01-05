Diễn viên Ahn Sung Ki qua đời

Nam diễn viên Ahn Sung Ki ngừng tim khi đang ăn tại nhà riêng, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện vào chiều 30/12/2025.

Tờ Osen đưa tin nam diễn viên kỳ cựu của điện ảnh Hàn Quốc Ahn Sung Ki qua đời vào sáng 5/1, hưởng thọ 74 tuổi.

Theo thông báo từ công ty quản lý Artist Company, Ahn Sung Ki trút hơi thở cuối cùng vào lúc 9h sáng cùng ngày. Công ty này bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc, khẳng định ông là nghệ sĩ đã đồng hành cùng lịch sử văn hóa đại chúng Hàn Quốc bằng tinh thần trách nhiệm lớn lao và sự tận tâm bền bỉ với diễn xuất.

Ahn Sung Ki qua đời ở tuổi 74. Ảnh: Osen.

“Các vai diễn của Ahn Sung Ki luôn hướng đến con người và đời sống. Thông qua hàng loạt tác phẩm, ông mang đến sự đồng cảm sâu sắc và nguồn an ủi vượt qua nhiều thế hệ, nhiều thời đại”, Artist Company chia sẻ.

Tang lễ của nam diễn viên sẽ được tổ chức theo nghi thức tang lễ điện ảnh, do Quỹ Văn hóa và Nghệ thuật Shin Young Kyun phối hợp với Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc đứng ra chủ trì.

Ban tổ chức tang lễ có sự tham gia của nhiều nhân vật quan trọng trong giới điện ảnh, gồm Chủ tịch danh dự Shin Young Kyun, đạo diễn Bae Chang Ho, Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc Lee Kang Seop, quyền Chủ tịch Quỹ Văn hóa và Nghệ thuật Shin Young Kyun Shin Eon Sik và Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc Yang Yoon Ho.

Một số diễn viên hàng đầu như Lee Jung Jae và Jung Woo Sung sẽ đảm nhiệm vai trò khiêng quan tài, thể hiện sự trân trọng đối với người tiền bối có ảnh hưởng sâu rộng trong ngành.

Lễ viếng được tổ chức tại phòng số 31, nhà tang lễ Bệnh viện St. Mary (Seoul). Lễ đưa tang diễn ra lúc 6h ngày 9/1. Nơi an nghỉ cuối cùng của Ahn Sung Ki là nghĩa trang Byeolgeurida, huyện Yangpyeong.

Sự ra đi của Ahn Sung Ki để lại khoảng trống lớn đối với điện ảnh Hàn Quốc. Trong suốt sự nghiệp, ông được xem là biểu tượng của diễn xuất, sự chính trực, nhân văn và bền bỉ.

Ahn Sung Ki sinh năm 1952, xuất hiện trong hơn 130 bộ phim trong suốt sự nghiệp hơn 60 năm. Ông nhận được Huân chương Văn hóa Bog-wan vào Ngày Văn hóa năm 2005. Ông cũng từng giữ chức chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc (2006-2008).

Ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ ​​khi còn nhỏ và được chú ý sau khi xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng Cô hầu gái (1960) của đạo diễn Kim Ki Young. Ông nổi tiếng qua nhiều dự án khác như A Fine, Windy Day, Mandala…