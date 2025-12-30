Nghệ sĩ Đài Loan Tào Tây Bình qua đời ở nhà riêng vào 29/12. Hồi đầu tháng, ông vẫn chia sẻ bài đăng trên mạng xã hội.

China Times đưa tin giới giải trí bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ kỳ cựu Tào Tây Bình được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở khu Tam Trọng, Tân Bắc, Đài Loan vào 29/12. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng không ghi nhận dấu hiệu phạm tội. Hiện thi thể của Tào Tây Bình được quàn tại nhà tang lễ Bản Kiều.

Đầu tháng 12, ông vẫn xuất hiện trên mạng xã hội với những dòng chia sẻ đầy chiêm nghiệm về cuộc đời. Ngày 1/12, Tào Tây Bình viết trên Facebook tháng 12 là “tháng của lòng biết ơn”, ông nhận ra bản thân có quá nhiều điều đáng trân trọng.

Tào Tây Bình qua đời tại nhà riêng. Ảnh: HK01.

Nhìn lại chặng đường đã qua, nam nghệ sĩ khẳng định ông không hổ thẹn với chính mình. Ông cho rằng bản thân đã sống và làm nghề bằng đạo đức, không phụ kỳ vọng của cha mẹ - những người làm trong lĩnh vực y tế. Với Tào Tây Bình, điều khiến ông tự hào nhất là cha mẹ có thể ngẩng cao đầu giới thiệu: “Đây là con trai tôi”.

Tào Tây Bình cũng từng chia sẻ ông là con thứ 4 trong gia đình, vì vậy có biệt danh thân thuộc là “người anh thứ 4”. Ông gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành, nâng đỡ trong suốt sự nghiệp. Dù ở tuổi xế chiều, Tào Tây Bình vẫn duy trì nhịp làm việc bận rộn, coi lao động là niềm vui và nguồn ý nghĩa sống.

Trong những năm cuối đời, Tào Tây Bình thường xuyên tiếp xúc với giới trẻ và từ đó hiểu rõ hơn áp lực mưu sinh của thế hệ sinh ra trong thập niên 1980-1990. Ông thẳng thắn nhìn nhận việc kiếm sống ngày càng khó, tích lũy lại càng gian nan, từ đó bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của lớp trẻ. Nam nghệ sĩ nhắn nhủ con người cần giữ vững lòng tự tin, mạnh mẽ trước nghịch cảnh và không để cơn giận chi phối cuộc sống.

Ông cũng không né tránh việc nhắc lại quãng thời gian từng bị các công ty sản xuất đưa vào “danh sách đen”. Tào Tây Bình cho biết ông chưa từng biện minh hay oán trách, bởi điều duy nhất ông nghĩ đến khi đó là phải tiếp tục làm việc để tồn tại. Khi đối mặt với bất công, ông chỉ lặng lẽ chịu đựng, tự lau nước mắt rồi bước tiếp. Nam nghệ sĩ thừa nhận mình đã quen với thực tế khắc nghiệt của ngành giải trí, nơi nhiều người không dám lên tiếng vì miếng cơm manh áo.

Tào Tây Bình ra mắt năm 23 tuổi với ca khúc Tuổi trẻ hoang dã. Sau đó ông tham gia nhiều chương trình như Long Hổ Tống Nghệ Vương, Lai Diện 50, Lạt muội tổng động viên...