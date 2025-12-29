Hà Anh lên tiếng tin 'quỵt lương'

Khi bị một tài khoản tố "không trả tiền lương trợ lý", Hà Anh cho biết đây là thông tin bịa đặt, nhằm bôi nhọ hình ảnh và uy tín của cô.

Mới đây, Hà Anh bị một tài khoản mạng "réo" tên, tố không trả khoản tiền 10 triệu đồng khi người này làm trợ lý cho cô cách đây hơn 10 năm. Ngày 29/12, người mẫu có bài đăng trên trang cá nhân, chính thức phản hồi thông tin trên.

Hà Anh khẳng định cá nhân kể trên đã lan truyền thông tin sai sự thực về cô nhiều năm nay. Tuy nhiên người mẫu không phản hồi vì có nhiều thông tin không xác thực trên mạng xã hội nhằm bôi nhọ hình ảnh.

Siêu mẫu Hà Anh. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên đến thời điểm này cô bắt buộc lên tiếng bởi sau hơn 10 năm, cá nhân kể trên vẫn không ngừng hành vi quấy rối, tung tin thất thiệt về Vũ Hà Anh trên mạng xã hội, ảnh hưởng tới uy tín cá nhân của cô.

“Nếu cá nhân này có bằng chứng xác thực về việc tôi quỵt hay nói cách khác là từ chối trả tiền lương, tôi đề nghị có thể đưa ra để rộng đường dư luận. Những thông tin vụn vặt đưa ra để dẫn dắt dư luận không thể chứng minh về cáo buộc ‘quỵt tiền lương’, ‘lợi dụng bóc lột chất xám’ hay những bình luận mang tính chất bôi nhọ xúc phạm như ‘đưa mẹ đi ăn từ nhà trai’ sẽ được coi là bằng chứng trước pháp luật nếu cá nhân này còn tiếp tục hành động này”, Hà Anh thông báo.

Người mẫu khẳng định từng làm việc với nhiều cá nhân và các trợ lý của cô đều được trả lương đúng hạn.

“Tôi cảm thấy thực sự bất ngờ vì cá nhân này thay vì liên lạc với tôi để làm rõ những vấn đề khiến cô ấy bức xúc, lại chọn cách lên mạng xã hội loan tin không chính xác và xúc phạm tôi. Tôi không có bất cứ yêu cầu bằng điện thoại, văn bản tin nhắn hay email nào về việc yêu cầu trả tiền, cũng chưa bao giờ từ chối trả tiền cá nhân này khi có yêu cầu”, cô tiếp tục.

Người mẫu chia sẻ thêm: “Thời gian cách đây hơn 10 năm, tôi không còn nhớ chi tiết cụ thể của thỏa thuận này nhưng tôi nhớ đồng ý cho cá nhân này thử việc và trong một thời gian ngắn cả hai đều thấy không phù hợp nên đồng thuận chấm dứt. Đối với tính cách và uy tín của tôi, không bao giờ có chuyện tôi từ chối trả tiền lương như cá nhân này cáo buộc".

Hà Anh sinh năm 1982 ở Hà Nội, được biết đến khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và lọt top 10. Cùng năm, cô nhận danh hiệu á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2008. Sau đó, cô phát triển công việc người mẫu và tham gia nhiều chương trình, cuộc thi khác nhau, chẳng hạn vai trò giám khảo ở Miss Universe Vietnam 2022.