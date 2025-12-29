Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội lên tiếng vụ đêm nhạc bị hủy gấp

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã yêu cầu đại diện đơn vị tổ chức đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" đến làm việc.

Ngày 29/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết đã ban hành văn bản và mời đại diện Công ty TNHH Ngọc Việt Education - đơn vị tổ chức đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời - đến làm việc.

Sở yêu cầu đơn vị khẩn trương giải quyết toàn bộ vấn đề phát sinh do việc hoãn chương trình, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khán giả đã mua vé cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, việc Công ty TNHH Ngọc Việt Education hoãn tổ chức chương trình ngay trước giờ biểu diễn nhưng không có thông báo chính thức tới cơ quan chức năng là không bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Hồng Nhung và các nghệ sĩ tập luyện cho đêm nhạc. Ảnh: FBNV.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp cơ quan liên quan xem xét, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thông báo ban đầu, đêm nhạc diễn ra tối 28/12 tại Hà Nội với sự tham gia của Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lê Hiếu, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thụy, saxophone Trần Mạnh Tuấn, violist Trịnh Minh Hiền và nhạc sĩ Trần Tiến.

Những ngày qua, chương trình vướng nhiều tranh luận. Ca sĩ Bằng Kiều, nhạc sĩ Hoài Sa và ông Cao Trung Hiếu lần lượt rút lui với lý do bận việc. Sau đó, ông Vũ Quang Trung thay thế Cao Trung Hiếu ở vị trí giám đốc âm nhạc.

Tuy nhiên, tới sát giờ sự kiện diễn ra, một số nghệ sĩ cho biết họ chưa nhận được khoản thanh toán như thỏa thuận ban đầu.

Tối 28/12, chỉ một giờ trước khi đêm nhạc chính thức diễn ra, Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung thông báo rút khỏi sự kiện. Tiếp đó, ca sĩ Lê Hiếu và Lâm Bảo Ngọc cũng đăng thông báo trên trang cá nhân về việc hủy biểu diễn.

Chưa hết, 19h, đơn vị tổ chức thông báo hoãn show. Tuy nhiên, vài phút sau đó, BTC lại cập nhật thông tin show vẫn diễn ra vào 20h30.

Thế nhưng, khoảng 30 phút kể từ khi khán giả vào chỗ ngồi, họ lại nhận được thông tin đêm nhạc bị hủy. Thông tin trên khiến không chỉ khán giả mà cả nghệ sĩ bức xúc.

Ca sĩ Hồng Nhung cho biết cô và nhiều đồng nghiệp như Hà Trần, Tấn Minh, Trần Mạnh Tuấn chưa nhận được đồng tiền nào từ BTC. Kể cả chi phí cho việc di chuyển và ăn ở khách sạn cũng đều do họ tự lo.

“Sau khi đổ tâm huyết tập luyện, chúng tôi đành lại tự lo trở về. Xong điều đau tim nhất vẫn là hàng nghìn khán giả đã mua vé, không được báo hoãn, mà còn bị dẫn dắt vào trong khán phòng, chỉ để nghe lời hủy show”, Hồng Nhung chia sẻ.

Trong khi đó, đơn vị tổ chức cho biết: “Đến phút chót, lý do bất khả kháng trong quy trình thực hiện đã khiến chương trình không thể diễn ra theo đúng kế hoạch. Việc để khán giả đến đông đủ, NSX mới thông báo hoãn là sự việc rất buồn và đau lòng, mà NSX không thể xử lý được quy trình lúc đó”.

Đơn vị này cho biết với tất cả khán giả có yêu cầu trả vé không chờ show mới, công ty sẽ thực hiện hoàn tiền đầy đủ.