Hành động của Dương Domic gây bàn tán

Thời gian qua, Dương Domic bị chỉ trích vì chuyện tình cảm. Nam ca sĩ liên tục khẳng định độc thân nhưng lộ ảnh hẹn hò Linh Ka.

Mới đây, Dương Domic tham gia một đêm nhạc tại Hà Nội. Tại đây, khi trình diễn ca khúc cuối cùng là Không thời gian, Dương Domic đã quỳ gối, chắp tay hướng về phía khán giả. Cộng đồng mạng cho rằng động thái của nam ca sĩ thay cho lời cảm ơn với những người hâm mộ vẫn ủng hộ anh sau tranh cãi thời gian qua.

Vừa qua, Dương Domic liên tục lộ ảnh hẹn hò Linh Ka. Cách đây ít ngày, 2 ca sĩ xuất hiện trong vlog của một người bạn ở Paris. Họ thậm chí có cử chỉ thân mật, ôm hôn nhau. Trước đó, bức ảnh được cho là hai người sánh đôi tại Pháp cũng đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Dương Domic quỳ gối trong đêm nhạc mới đây.

Trong hình ảnh chụp vội từ người qua đường, nam ca sĩ xuất hiện với phong cách giản dị: áo sweater phối quần jeans, đội mũ lưỡi trai và kính râm. Bên cạnh anh là cô gái sở hữu vóc dáng được cho là giống Linh Ka.

Vào tháng 11/2024, loạt ảnh chụp từ phía sau ghi lại khoảnh khắc hai người dạo phố đêm khuya cũng từng khiến dư luận xôn xao.

Chuyện tình cảm giữa 2 người bị một bộ phận khán giả chỉ trích. Lý do là Dương Domic nhiều lần khẳng định đang độc thân. Hành động của anh trai này được cho là lứa dối fan.

Cụ thể trong concert của chương trình Anh trai "say hi" cuối năm 2024, khi được Trấn Thành hỏi trực tiếp về chuyện tình cảm, nam ca sĩ khẳng định đang độc thân và tập trung cho âm nhạc.

Dương Domic sinh năm 2000, là một trong những ca sĩ thành công nhất sau Anh trai “say hi” mùa 1. Anh sở hữu lượng fan đông đảo với nhiều bản hit như Không thời gian, Mất kết nối…