Nữ diễn viên hành hung trợ lý

Tả Nhất phải bồi thường hơn 5.600 NDT sau vụ hành hung trợ lý. Nữ diễn viên đối mặt với chỉ trích suốt những ngày qua.

Tờ China đưa tin nữ diễn viên Trung Quốc Tả Nhất vấp phải làn sóng tranh cãi sau khi công khai thừa nhận hành vi hành hung trợ lý. Trong một đoạn ghi âm lan truyền trên mạng xã hội, cô gái được cho là Tả Nhất đuổi trợ lý ra khỏi nhà với điệu bộ gay gắt. Khi đối phương đề nghị được nhận đủ lương trước khi rời đi, nữ diễn viên càng tức giận. Tranh cãi giữa 2 người leo thang và dẫn đến hành vi bạo lực.

Theo người trợ lý, cô bắt đầu làm việc cho Tả Nhất từ giữa tháng 9 và chuyển đến nơi ở của diễn viên này để hỗ trợ công việc cá nhân. Khối lượng công việc quá lớn, nhiều đầu việc phát sinh, trong khi phía Tả Nhất bị phản ánh là đưa ra nhiều yêu cầu và ít quan tâm đến cảm xúc của người lao động. Do đó, trợ lý xin nghỉ trước thời hạn đã thỏa thuận. Đó là lý do 2 người mâu thuẫn.

Tả Nhất thừa nhận hành vi bạo lực với trợ lý. Ảnh: Now News.

Trước áp lực dư luận, ngày 21/12, nữ diễn viên sinh năm 1998 đăng tải lời xin lỗi. Cô thừa nhận hành vi bạo lực với trợ lý và cho biết đã chuyển tiền bồi thường cho đối phương.

Theo nội dung được nữ diễn viên xác nhận, trong lúc xảy ra mâu thuẫn, cô đã ra tay đánh vào đầu trợ lý. Sự việc sau đó có sự can thiệp của cơ quan công an. Đoàn làm phim cũng đứng ra giải quyết các chi phí liên quan và hai bên đạt được thỏa thuận hòa giải.

Tổng số tiền ngôi sao phim ngắn phải bồi thường cho trợ lý là 5.600 NDT, bao gồm tiền lương cho hơn 10 ngày làm việc, khoản tạm ứng trong kỳ và chi phí chụp CT, kiểm tra y tế sau vụ việc.

Gần đây, phía nữ diễn viên tiếp tục phát đi thông cáo từ luật sư, cung cấp thêm thông tin về vụ việc. Theo đó, trợ lý họ Trương chính thức làm việc trong một dự án phim ngắn kéo dài 9 ngày, bắt đầu từ 16/9. Rạng sáng 24/9, người này xin nghỉ việc và yêu cầu thanh toán ngay tiền lương cho 8 ngày làm việc.

Diễn viên họ Tả mong muốn trợ lý hoàn thành nốt ngày quay cuối trước khi rời đi, song không đạt được sự đồng thuận. Trong quá trình trao đổi, hai bên có lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát.

Cùng ngày, công an địa phương đã có mặt, tổ chức hòa giải. Hai bên tự nguyện đi đến thống nhất: không truy cứu trách nhiệm pháp lý lẫn nhau, từ chối giám định thương tích, thống nhất khoản bồi thường 5.600 NDT và cam kết không phát sinh tranh chấp sau vụ việc.

Tả Nhất sinh năm 1998, quê Hồ Nam, tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Trung Quốc. Cô từng tham gia một số dự án phim ngắn.