Beyoncé thành tỷ phú

Forbes ước tính Beyoncé kiếm được 148 triệu USD vào năm 2025, khiến cô trở thành ca sĩ, nhạc sĩ được trả lương cao thứ 3 trên thế giới.

Beyoncé chính thức trở thành tỷ phú và là nghệ sĩ âm nhạc thứ 5 đạt được cột mốc này, theo tin tức của Variety ngày 29/12. Nữ ca sĩ nhạc pop gia nhập câu lạc bộ tỷ phú cùng chồng cô, Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen và Rihanna.

Những năm gần đây, Beyoncé gặt hái nhiều thành công lớn. Chuyến lưu diễn Renaissance World Tour năm 2023 của cô thu về gần 600 triệu USD .

Beyoncé thành lập công ty giải trí riêng Parkwood Entertainment vào 2008. Theo Forbes, Parkwood quản lý sự nghiệp của Beyoncé và sản xuất tất cả sản phẩm âm nhạc, phim tài liệu, buổi hòa nhạc và ứng trước phần lớn chi phí sản xuất để thu được nhiều lợi nhuận hơn về sau.

Beyoncé kiếm được 148 triệu USD vào năm 2025. Ảnh: WireImage.

Tờ báo cho biết thêm: “Chuyến lưu diễn Cowboy Carter Tour đã thu về hơn 400 triệu USD tiền bán vé, theo Pollstar và thêm 50 triệu USD từ việc bán hàng hóa tại các buổi biểu diễn, theo ước tính của Forbes. Và vì Parkwood là đơn vị sản xuất toàn bộ, Beyoncé có thể thu được lợi nhuận cao hơn.

Kết hợp số tiền cô kiếm được từ các chuyến lưu diễn với thu nhập từ danh mục âm nhạc và các hợp đồng tài trợ trong năm nay, Forbes ước tính cô đã kiếm được 148 triệu USD vào 2025 trước thuế, khiến cô trở thành ca sĩ, nhạc sĩ được trả lương cao thứ 3 trên thế giới”.

Tạp chí Forbes cũng lưu ý đến các nguồn thu nhập chính khác mà Beyoncé kiếm được với tư cách nghệ sĩ solo, bao gồm ước tính 60 triệu USD từ Netflix cho bộ phim tài liệu năm 2019 Homecoming: A Film by Beyoncé. Cô được cho là đã kiếm thêm 50 triệu USD cho màn trình diễn giữa hiệp trong trận đấu NFL đầu tiên của Netflix vào ngày Giáng sinh năm 2024.

Năm trước đó, cô sản xuất bộ phim về chuyến lưu diễn Renaissance World Tour và phân phối trực tiếp thông qua AMC. Tổng doanh thu phòng vé toàn cầu của phim là 44 triệu USD và nữ ca sĩ được cho là thu về một nửa trong số tiền trên.