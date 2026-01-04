Hòa Minzy gây tranh luận

Hành động gán ghép Bùi Công Nam và Duy Khánh đang khiến Hòa Minzy vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Hòa Minzy có hành động gây tranh luận trong fan meeting mới đây của Duy Khánh. Cụ thể, trong trò chơi ghép cặp, Hòa Minzy cố kéo Bùi Công Nam về phía Duy Khánh rồi đẩy 2 ca sĩ này đứng cạnh nhau. Đáng nói, biểu cảm và hành động của Bùi Công Nam được cho là không thoải mái, thậm chí khá né tránh trước màn ghép cặp của đàn chị.

Hành động của Hòa Minzy trong fan meeting của Duy Khánh gây tranh luận. Ảnh: FBNV.

Chính vụ việc trên khiến Hòa Minzy gặp nhiều ý kiến trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau.

“Hòa Minzy dạo này làm nhiều thứ hơi lố”, “Hơi lố thiệt, nghe nói Bùi Công Nam có bạn gái rồi còn cố gán ghép cho được”, “Cái này vô duyên thật nhé”, khán giả bình luận.

Tuy nhiên, cũng có khán giả bênh vực Hòa Minzy và cho rằng đây là trò chơi ghép cặp, chưa kể các nghệ sĩ đều rất thân thiết với nhau. Do đó, hành động của giọng ca Bắc Bling chỉ có mục đích khuấy động sân khấu, tạo tiếng cười và sự thoải mái cho mọi người.

Ngoài ra, cũng trong buổi họp fan này, Duy Khánh và Hoàng Trung có nhiều cử chỉ thân mật như ôm nhau, hôn má làm dấy lên nghi vấn. Không ít khán giả đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa 2 người. Tuy nhiên, cả hai chưa lên tiếng về vấn đề này.

Năm 2025, Hòa Minzy là một trong những nghệ sĩ Việt thành công nhất. Cô có MV Bắc Bling gây suốt nửa đầu 2025. Tại giải thưởng Làn sóng xanh năm qua, Bắc Bling hiện diện ở các hạng mục quan trọng gồm: Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Hòa âm phối khí và MV của năm.

Ngoài ra, Hòa Minzy còn góp mặt trong cuộc đua giành cúp Nữ ca sĩ/rapper của năm. Chung bảng đấu với cô là các ca sĩ Đông Nhi, Phương Mỹ Chi, Min, Văn Mai Hương.