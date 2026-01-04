Cục Điện ảnh yêu cầu Netflix gỡ bỏ phim 'Tôi như ánh dương rực rỡ'

"Tôi như ánh dương rực rỡ" có hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò ở tập 25. Netflix được Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ bỏ phim trong vòng 24h kể từ 21h 3/1.

Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra thông báo yêu cầu Công ty Netflix gỡ bỏ phim Tôi như ánh dương rực rỡ (tên tiếng Anh: Shine on me) tại trang web chính thức cũng như ứng dụng Netflix. Việc gỡ bỏ được yêu cầu diễn ra trong vòng 24 giờ kể từ 21h 3/1.

Văn bản của Cục Điện ảnh gửi Công ty Netflix ngày 3/1 nêu rõ: Qua tiến hành kiểm tra, rà soát, kết quả cho thấy phim có nhiều hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò, thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam (tại tập 25 từ 32 phút 10 giây đến 34 phút 3 giây).

Căn cứ kết quả kiểm tra, phim Tôi như ánh dương rực rỡ được Cục Điện ảnh phân loại phim mức C - Phim không được phép phổ biến do vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Luật Điện ảnh năm 2022.

Tôi như ánh dương rực rỡ bị yêu cầu gỡ bỏ. Ảnh: Netflix.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, Cục Điện ảnh yêu cầu Công ty Netflix thực hiện gỡ bỏ ngay phim và có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Điện ảnh trước 22h ngày 4/1.

Tôi như ánh dương rực rỡ thuộc thể loại phim tình cảm, lãng mạn do Triệu Kim Mạch và Tống Uy Long đảm nhận vai chính. Tối 3/1, mạng xã hội xôn xao thông tin phim xuất hiện bản đồ có chứa hình lưỡi bò. Ngay lập tức, nhiều trang web chiếu phim và các fanpage chuyên cập nhật thông tin về phim Hoa ngữ thông báo dừng đăng tải nội dung liên quan đến Tôi như ánh dương rực rỡ.

Phim có độ dài 27 tập, hiện phổ biến tại Việt Nam đến tập 25. Phim được phân loại ở mức T13 (13+), tức phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên.