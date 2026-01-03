Diễn viên Jang Yoon Ju bị ép chụp ảnh khỏa thân

Jang Yoon Ju kể khi thấy cô nhiều lần chụp ảnh gợi cảm hoặc khỏa thân, các đàn chị lo lắng đã gọi điện khuyên can.

Người mẫu kiêm diễn viên Hàn Quốc Jang Yoon Ju mới đây gây chú ý khi công khai những góc khuất trong sự nghiệp. Diễn viên tiết lộ cô từng nhiều lần phải chụp ảnh khỏa thân trái với mong muốn cá nhân, theo tờ Kyunghyang.

Ngày 3/1, Jang Yoon Ju đăng tải video mang tiêu đề "Tôi có rất nhiều điều muốn nói" trên kênh YouTube cá nhân. Trong video, nữ nghệ sĩ thẳng thắn chia sẻ về quãng thời gian bắt đầu làm nghề người mẫu. Đó là năm 1997 khi cô mới 18 tuổi.

Jang Yoon Ju tiết lộ góc khuất của nghề người mẫu. Ảnh: Top Daily.

Jang Yoon Ju cho biết cô thường xuyên được yêu cầu thực hiện các bộ ảnh khỏa thân vì sở hữu vóc dáng đầy đặn, khác với hình mẫu gầy gò phổ biến của người mẫu thời điểm đó.

“Không phải lúc nào tôi cũng cảm thấy thoải mái trước yêu cầu đó. Có những lần tôi thực sự không muốn làm, nhưng vẫn bị thúc ép vì mọi người cho rằng cơ thể tôi đẹp”, cô nói.

Nữ người mẫu kể từng nhận được cuộc gọi khuyên can từ các đàn chị trong nghề. Một người tiền bối nói với cô: “Yoon Ju, sao em cứ cởi đồ khi chụp hình vậy. Em còn trẻ. Chị không nói với tư cách tiền bối mà là chị gái, vì lo cho em. Đừng làm như vậy nữa”.

Theo Jang Yoon Ju, khi đó cô hiểu sự lo lắng của các tiền bối nhưng vẫn lựa chọn tiếp tục vì tin rằng người mẫu có thể xem cơ thể mình như một phần của nghệ thuật trình diễn.

“Tôi nghĩ nếu có thể thể hiện tác phẩm một cách tự tin và tự nhiên, kể cả khi khỏa thân, đó cũng là nghệ thuật”, cô chia sẻ. Nữ nghệ sĩ cũng so sánh ở nước ngoài, việc phô bày cơ thể được nhìn nhận cởi mở hơn, trong khi tại Hàn Quốc, đặc biệt thời điểm cô mới ra mắt, quan niệm xã hội vẫn rất khắt khe.

Sau khi ra mắt, Jang Yoon Ju trở thành gương mặt nổi bật nhờ chương trình Korea’s Challenge! của OnStyle. Cô được xem là một trong những siêu mẫu hàng đầu và ghi dấu ấn về khả năng trình diễn, tạo dáng qua ấn phẩm lịch đặc biệt của Infinite Challenge năm 2011.

Những năm sau đó, cô mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất. Bắt đầu từ phim Veteran năm 2015, Jang Yoon Ju liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh và truyền hình như Citizen Deok Hee, Veteran 2, 1 Win, Money Heist: Joint Economic Zone, Ransom, Queen of Tears, Good Woman Busemi…