Dàn sao Việt khoe tin vui

Cùng thời điểm, đồng nghiệp thân thiết khác với JustaTee là Rhymastic cũng chia sẻ niềm vui vợ mang thai. Đăng ảnh khoe bụng bầu, vợ Rhymastic tâm sự: “Happy New Year. 2020 là một năm vô cùng hạnh phúc của hai vợ chồng và thật mừng điều đó sẽ một lần nữa lặp lại vào 2026. Chúc cho chúng ta sẽ đón một năm mới với nhiều điều tốt đẹp và trọn vẹn nhất”.