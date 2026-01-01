Dàn sao Việt khoe tin vui

|
Trong dịp năm mới, nhiều nghệ sĩ Việt chia sẻ tin vui. Ngay những giây phút đầu tiên của năm, JustaTee đăng trên trang cá nhân tấm ảnh gia đình hạnh phúc. Đáng nói, trong bức ảnh, bà xã nhà sản xuất này lộ diện với bụng bầu vượt mặt. Cặp sao nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, khán giả khi chuẩn bị đón con thứ 3.
Cùng thời điểm, đồng nghiệp thân thiết khác với JustaTee là Rhymastic cũng chia sẻ niềm vui vợ mang thai. Đăng ảnh khoe bụng bầu, vợ Rhymastic tâm sự: “Happy New Year. 2020 là một năm vô cùng hạnh phúc của hai vợ chồng và thật mừng điều đó sẽ một lần nữa lặp lại vào 2026. Chúc cho chúng ta sẽ đón một năm mới với nhiều điều tốt đẹp và trọn vẹn nhất”.
|
Sau thời gian im ắng, rạng sáng 1/1, rapper Mikelodic đăng ảnh bên bạn gái và khoe cả 2 sắp đón chào con đầu lòng. Mikelodic sinh năm 2001, được chú ý thông qua chương trình Rap Việt mùa 3.
Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ Việt khác công khai kết hôn hoặc có người yêu. Oanh Kiều đăng ảnh ôm một người đàn ông, công khai có người yêu. Kèm theo tấm ảnh, nữ diễn viên viết: "Tổng kết cuối năm 2025 lời được cục này. Chúc mừng năm mới 2026". Tuy nhiên, cô vẫn giấu kín danh tính nửa kia.
Trong ngày cuối cùng của năm 2025, ca sĩ Trương Thảo Nhi đăng ảnh bên thành viên ban nhạc On Air Band Quốc Huy. Trong hình, 2 nghệ sĩ nắm tay nhau. Kèm theo hình ảnh, Trương Thảo Nhi chia sẻ: “Tổng kết năm 2025: Có chồng”. Trước đó, vào ngày Giáng sinh, Quốc Huy chia sẻ ảnh cầu hôn bạn gái. Anh viết thêm: “Kết thúc năm bằng chiếc Giáng sinh đáng nhớ. Let's get hitched”. Tuy nhiên, họ chưa chia sẻ chi tiết kế hoạch kết hôn và tổ chức hôn lễ.
Trong khi đó, diễn viên Hương Giang lần đầu công khai rõ gương mặt ông xã và phủ nhận tin đồn “chung chồng”. Nữ diễn viên viết: “Chốt lại sau 3 năm bước ngoặt cuộc đời, an yên trong vòng tay ‘chú rể’. Đừng ai đồn đoán em chung chồng hay gì gì thị phi nữa nhé”. Cô nhận được lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè.
