Trương Thảo Nhi nói đã có chồng

Cách đây ít ngày, Trương Thảo Nhi được bạn trai là nghệ sĩ chơi trống Quốc Huy cầu hôn. Mới đây, nữ ca sĩ thông báo có chồng.

Trong ngày cuối cùng của năm 2025, ca sĩ Trương Thảo Nhi đăng ảnh bên thành viên ban nhạc On Air Band Quốc Huy. Trong hình, 2 nghệ sĩ nắm tay nhau. Kèm theo hình ảnh, Trương Thảo Nhi chia sẻ: “Tổng kết năm 2025: Có chồng”.

Trương Thảo Nhi bên Quốc Huy. Ảnh: FBNV.

Trước đó, vào ngày Giáng sinh, Quốc Huy chia sẻ ảnh cầu hôn bạn gái. Anh viết thêm: “Kết thúc năm bằng chiếc Giáng sinh đáng nhớ. Let's get hitched”. Tuy nhiên, họ chưa chia sẻ chi tiết kế hoạch kết hôn và tổ chức hôn lễ.

Thời gian qua, hai nghệ sĩ thường chia sẻ hình ảnh chung và tương tác với nhau trên mạng xã hội. Họ đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống đời thường.

Trương Thảo Nhi sinh năm 1992, bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt 2012 và nổi tiếng nhờ bản hit Bốn chữ lắm. Nhiều năm qua, cô chưa thể có thể ca khúc mới vượt qua được cái bóng của Bốn chữ lắm. Năm 2021, cô có ca khúc Chỉ là không cùng nhau được chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây là bản nhạc Hoa nhạc Việt nên sức nóng cũng không lâu bền.

Cuối năm 2024, nữ ca sĩ trở lại với ca khúc mới mang tên Đánh bắt cá xa bờ. Đây là bài hát do chính cô sáng tác và Martin Hoàng sản xuất. Tuy nhiên, sau khi ra mắt, verse 2 của bài gây tranh luận.

Khán giả phản ứng về đoạn lời trên là vô nghĩa và không nghe rõ lời. Nhiều người khẳng định họ phải xem lời mới hiểu ca sĩ hát gì.