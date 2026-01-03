Nam ca sĩ Việt sau ồn ào tình cảm

Wren Evans trở lại với 2 sản phẩm mới mang tên "Thu đợi" và "Vừa tìm thấy đã đánh mất". Các ca khúc tiếp tục gây tranh luận giống những bài hát trước của ca sĩ này.

Wren Evans có lẽ là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhanh chóng nhất tại Vpop trong vài năm trở lại đây. Tạm bỏ qua những ồn ào đời tư, chỉ xét theo thành tích âm nhạc, có thể nói anh là một trong những gương mặt tiêu biểu trong lứa ca sĩ Gen Z.

Tạm dừng hoạt động vì ồn ào tình ái

Wren Evans (tên thật Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội) là một trong những gương mặt nổi bật của làn sóng nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Theo đuổi phong cách âm nhạc pha trộn giữa pop, hip hop và R&B, nam ca sĩ nhanh chóng tạo được dấu ấn với nhóm khán giả trẻ nhờ màu sắc sáng tạo và cá tính riêng.

Chỉ trong thời gian ngắn, Wren Evans liên tục ghi điểm với loạt sản phẩm được đón nhận rộng rãi như Thích em hơi nhiều, Gặp may, Cơn đau, Từng quen hay Cứu lấy âm nhạc. Trong đó, Cứu lấy âm nhạc đạt khoảng 62 triệu lượt xem sau hơn một tháng phát hành, còn Thích em hơi nhiều và Từng quen đều vượt mốc 50 triệu lượt xem.

Thành công này giúp anh được đề cử hạng mục Nam ca sĩ của năm tại giải Cống hiến 2024, đứng chung danh sách với Đen Vâu, HIEUTHUHAI và Tăng Duy Tân, dù là người trẻ nhất cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề.

Trên các nền tảng nghe nhạc số, Wren Evans cũng ghi nhận thành tích ấn tượng. Năm 2024, ca khúc Từng quen đứng thứ 2 trong top 10 bài hát Việt Nam được nghe nhiều nhất trên Spotify, còn cá nhân anh xếp hạng 5 trong danh sách top 10 nghệ sĩ Việt của năm.

Wren Evans gặp ồn ào giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, Wren Evans vướng vào ồn ào đời tư. Tháng 5/2025, hot girl Lim Feng (tên thật Nguyên Phùng) đăng tải story chia sẻ việc bị bạn trai phản bội. Ngay sau đó, cô tiếp tục công khai hình ảnh thân mật bên Wren Evans, khiến dư luận đặt nghi vấn nam ca sĩ chính là nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện.

Đến 15/5, Wren Evans và Mi Nga (vũ công bị tố có quan hệ tình cảm với Wren Evans) đồng loạt lên tiếng. Nam ca sĩ cho biết việc im lặng trong thời gian đầu không phải vì thờ ơ mà do mong muốn khép lại mọi chuyện một cách nhẹ nhàng.

Khi các thông tin sai lệch tiếp tục lan truyền và ảnh hưởng đến những người liên quan, anh buộc phải chia sẻ quan điểm. Wren Evans khẳng định việc lên tiếng không nhằm tranh cãi hay biện minh, mà để làm rõ sự việc.

Theo lời nam ca sĩ, anh và bạn gái cũ đã có hơn 3 năm gắn bó trước khi quyết định chia tay vào ngày 12/4/2025 trên tinh thần đồng thuận. Wren Evans nhấn mạnh không có người thứ 3 và không xảy ra sự phản bội.

Dù vậy, ồn ào tình ái vẫn khiến Wren Evans đối mặt làn sóng chỉ trích và tẩy chay. Suốt khoảng 7 tháng sau sự việc, nam ca sĩ gần như biến mất khỏi mạng xã hội, không xuất hiện tại các sự kiện giải trí và cũng không phát hành sản phẩm âm nhạc mới.

Bài đăng gần nhất trên Facebook của anh dừng lại từ tháng 3/2025, trong khi Instagram không cập nhật kể từ ngày 15/5/2025. Trước khi scandal nổ ra, Wren Evans từng lên kế hoạch ra mắt album mới, song dự án phải tạm hoãn do phản ứng tiêu cực từ công chúng.

Tranh cãi khi trở lại

Sau thời gian dài vắng bóng, Wren Evans mới đây tái xuất với hai sản phẩm âm nhạc mới mang tên Thu đợi và Vừa tìm thấy đã đánh mất. Các tài khoản mạng xã hội của anh cũng bắt đầu hoạt động trở lại.

Màn trở lại này tiếp tục cho thấy cá tính âm nhạc khác biệt và xu hướng ưa thử nghiệm của nam ca sĩ, đồng thời nhanh chóng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng người nghe.

Thu đợi được xây dựng trên nền ballad, song không đi theo lối phối khí quen thuộc. Thay vào đó, ca khúc sử dụng beat pha trộn nhiều chất liệu hiện đại, trong đó có màu sắc drill khá rõ rệt. Chính lựa chọn này khiến bài hát trở thành chủ đề tranh luận ngay khi ra mắt. Một bộ phận khán giả đánh giá cao sự mới mẻ, táo bạo và tinh thần sáng tạo của Wren Evans.

Nam ca sĩ trở lại với sản phẩm âm nhạc sau thời gian dài im ắng. Ảnh: FBNV.

Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng tổng thể ca khúc khá rối, phần vocal và beat chưa thực sự hòa quyện. Tranh cãi càng rõ rệt hơn khi trước đó, Wren Evans từng giới thiệu một phiên bản Thu đợi khác với hòa âm nhẹ nhàng, tình cảm hơn.

Tương tự, Vừa tìm thấy đã đánh mất cũng không nằm ngoài công thức trên về mặt phối khí. Dù giai điệu mềm mại, ca từ dễ nghe và giọng hát mang màu sắc ấm áp, tình cảm, phần beat của ca khúc vẫn mang hơi hướm lạ tai, khiến người nghe phải mất thời gian làm quen.

Điểm chung của hai sản phẩm là không khí buồn nhưng được thể hiện một cách tiết chế, bình thản, tránh lối thể hiện bi lụy hay sến sẩm. Điều này phần nào phản ánh hướng đi nhất quán của Wren Evans trong việc xây dựng cảm xúc âm nhạc theo cách riêng.

Về mặt lượt xem, Thu đợi đạt khoảng 1 triệu lượt sau 6 ngày phát hành, trong khi Vừa tìm thấy đã đánh mất ghi nhận hơn 470.000 lượt xem. Những con số này cho thấy Wren Evans chưa thể lập tức lấy lại sức hút như giai đoạn trước ồn ào hồi giữa năm ngoái.

Tuy nhiên, các sản phẩm mới vẫn đủ tạo sự tò mò và trở thành chủ đề bàn tán, cho thấy âm nhạc của nam ca sĩ trẻ vẫn có chỗ đứng nhất định trong đời sống Vpop.