Bảo Ngọc, Duyên Quỳnh là công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025

Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Duyên Quỳnh là 2 nghệ sĩ được vinh danh trong danh sách 12 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025.

Danh sách 12 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025 có 2 người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí là Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Duyên Quỳnh. Cả hai được tuyên dương trong buổi lễ diễn ra sáng 1/1.

Tại buổi lễ, Duyên Quỳnh thể hiện ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác. Viết tiếp câu chuyện hòa bình gây sốt với lời ca đẹp, khơi dậy tinh thần yêu nước hào hùng và đáng tự hào của người nghe ở mọi thế hệ trong dịp đại lễ 30/4/2025. Bản gốc của ca khúc do ca sĩ Duyên Quỳnh thể hiện và được phát hành cách đây khoảng 3 năm.

Duyên Quỳnh và Bảo Ngọc trong lễ tuyên dương. Ảnh: FBNV.

Trong đó, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được giới thiệu là hoa hậu, Giám đốc Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Gen Zero. Người đẹp có thành tích học tập ấn tượng, từng đoạt nhiều học bổng SEED từ chính phủ Canada, Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM hay học bổng 10.000 AUD của Đại học New South Wales (Australia).

Vừa qua, Bảo Ngọc tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo liên kết giữa Đại học Quốc tế và Đại học West of England (Anh). Cô có chứng chỉ IELTS 8.0 và sắp tiếp tục chương trình thạc sĩ.

Người đẹp này tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, môi trường trong suốt những năm qua. Cô là điều phối viên soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về biến đổi khí hậu và còn là đại sứ toàn cầu của Ngày Trái Đất tại Việt Nam…

Bên cạnh đó, danh sách 12 Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025 còn một số gương mặt trẻ tiêu biểu khác hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ có tài năng, đạo đức, trở thành tấm gương sáng cho cộng đồng, như Nguyễn Tấn Sang (vận động viên đội tuyển Pencak Silat quốc gia), Nguyễn Tứ Cường (vận động viên đội tuyển Vovinam quốc gia), bác sĩ Nròng K'Duy Py…