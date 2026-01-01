Diễn viên Trung Quốc hát 'Cắt đôi nỗi sầu' của Tăng Duy Tân

"Cắt đôi nỗi sầu" của Tăng Duy Tân rất được yêu thích tại Trung Quốc. Mới đây, Lý Thần, Trịnh Khải và Sa Dật thể hiện ca khúc.

Trong đêm nhạc mừng năm mới của đài Chiết Giang, 3 nghệ sĩ gồm Lý Thần, Trịnh Khải và Sa Dật trình diễn ca khúc Cắt đôi nỗi sầu. Bài hát được nhóm nghệ sĩ thể hiện bằng tiếng Trung và có sự đổi mới về beat nhạc. Tiết mục đang nhận được sự chú ý, yêu thích của khán giả.

Cắt đôi nỗi sầu khá nổi tiếng ở Trung Quốc thời gian qua. Trước đó, ca khúc này cũng được Đan Trường và Trương Lương Dĩnh thể hiện tại chương trình Sing! Asia.

3 nghệ sĩ hát Cắt đôi nỗi sầu. Ảnh: Zhejiang STV.

Cắt đôi nỗi sầu được Tăng Duy Tân phát hành năm 2023 và nhanh chóng nổi tiếng với giai điệu bắt tai, lôi cuốn. Đến nay, MV của bài hát đạt hơn 132 triệu lượt xem.

Trong một bài viết đăng giữa năm 2025, tờ QQ của Trung Quốc nhận định: “Sự thật là nhạc Việt đang dần mở rộng lãnh thổ thông qua loạt ‘vụ nổ’ trong vài năm trở lại đây”. Những "vụ nổ" tờ này nhắc tới là See tình (Hoàng Thùy Linh), Cắt đôi nỗi sầu (Tăng Duy Tân) hay dấu ấn của Phương Mỹ Chi ở Sing! Asia.

Theo QQ, vào năm 2023, Cắt đôi nỗi sầu của Tăng Duy Tân không chỉ càn quét Đông Nam Á mà còn đứng đầu nhiều BXH âm nhạc Trung Quốc. Quy mô lan truyền của nó được mô tả là rộng lớn. Bài hát được nhiều ca sĩ nước bạn cover bằng tiếng Trung và mới đây cũng xuất hiện trong Sing! Asia do Đan Trường, Trương Lương Dĩnh thể hiện.

“Cắt đôi nỗi sầu có thể được coi là bước tiến đầu tiên trong hành trình Vpop xâm nhập vào thị trường Trung Quốc trong hai năm qua”, QQ viết.

Ngoài ca khúc kể trên, thời gian qua nhiều bài hát Việt được chú ý ở Trung Quốc. Gần đây, 2 diễn viên Đàm Tùng Vận và Đinh Trình Hâm cùng nhảy cover ca khúc Giá như anh là người vô tâm trong show giải trí Xin chào thứ 7. Trước đó, một ca khúc Việt khác là Vì yêu cứ đâm đầu, See tình… cũng gây sốt MXH Trung Quốc.