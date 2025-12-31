Diễn viên 75 tuổi chia tay bạn gái

Vừa qua, bạn gái Lý Long Cơ là Vương Thanh Hà bị tố đã có chồng con. Sau khi ra tù, người này bỏ về sống ở quê nhà tại Phật Sơn.

Theo China Times, Lý Long Cơ thông báo đã chia tay Vương Thanh Hà. Thông tin này được nam diễn viên xác nhận thông qua cuộc phỏng vấn vào 31/12.

Nam diễn viên Hong Kong từng gây xôn xao khi công khai mối quan hệ với một phụ nữ trẻ hơn ông 37 tuổi. Nam diễn viên này còn nhiều lần lên truyền hình chia sẻ về chuyện tình cảm.

Vương Thanh Hà sau đó bị kết án 25 tháng tù vì ở lại quá hạn visa và sử dụng giấy tờ giả. Thời điểm đó, Lý Long Cơ vẫn dành tình cảnh cho bạn gái và khẳng định sẽ cưới cô ngay khi Vương ra tù. Ông thậm chí mua vàng, chuẩn bị đám cưới, sau đó mang hoa hồng đón bạn gái khi cô ra tù.

Lý Long Cơ xác nhận đã chia tay Vương Thanh Hà. Ảnh: Zaobao.

Sau khi vị hôn thê được thả vào tháng 7, Lý Long Cơ tuyên bố ý định kết hôn với cô. Tuy nhiên, Vương biến mất không dấu vết và sau đó xuất hiện tại Phật Sơn. Cùng lúc, thông tin Vương Thanh Hà đã có chồng con lan truyền trên mạng xã hội. Theo một tài khoản, Vương kết hôn từ 2007 và sinh con trai năm 2009. Người này còn đăng tải ảnh chụp Vương ăn tối cùng chồng và mẹ.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông, Lý Long Cơ nói ông không hề biết mối quan hệ của Vương Thanh Hà. Do đó, ông không có ý định xin lỗi chồng của Vương.

Theo China Times, Lý Long Cơ nghẹn ngào khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Ông khẳng định không trách Vương Thanh Hà. Nam diễn viên cũng tiết lộ chồng Vương Thanh Hà họ Trần và chúc họ một gia đình hạnh phúc. Ông nói thêm sẵn sàng đón nhận mối quan hệ tình cảm mới.

Vương Thanh Hà kém Lý Long Cơ 37 tuổi. Họ gặp nhau vào năm 2018 khi đi bộ trên sân ga tàu điện ngầm ở Hong Kong và yêu ngay lần đầu gặp mặt. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông vào cuối năm 2023, Lý Long Cơ cho biết họ chưa tổ chức lễ cưới nhưng đã gặp gỡ gia đình hai bên.

Lý Long Cơ sinh năm 1950, tham gia nhiều bộ phim của TVB từ thập niên 1980. Ông nổi tiếng với vai Vương Trùng Dương ở Thần điêu đại hiệp 1983 hay Ngọc Đế ở Tây Du Ký 1996. Ngoài ra, ông còn tham gia Nghĩa nặng tình thâm, Tiếu ngạo giang hồ 1996, Miêu Thúy Hoa, Trạng vương Tống Thế Kiệt, Thử thách nghiệt ngã, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2000, Cung tâm kế 2, Bằng chứng thép 2020, Nghịch thiên kỳ án…