Diễn biến vụ hot girl Trung Quốc kể qua lại với hơn 10 sao nam

Hot girl Trung Quốc Tư Hiểu Địch cho biết các tài khoản trong nước của cô bị khóa hoặc hạn chế tìm kiếm sau khi người này tuyên bố từng yêu đương với hàng loạt sao nam.

Trưa 3/1, QQ đưa tin, hot girl Trung Quốc Iamroosie (tên thật Tư Hiểu Địch) đã xóa loạt bài đăng gây bão dư luận. Trong các bài đăng đó, cô tuyên bố có quan hệ tình cảm với hơn 10 sao nam trong giới giải trí Hoa ngữ. Sau động thái này, Tư Hiểu Địch chuyển sang đăng tải nội dung trên nền tảng X (Twitter) và cho biết bản thân không còn có thể tiếp tục lên tiếng trên Weibo.

Theo hot girl, nhiều tài khoản mạng xã hội của cô tại Trung Quốc như Douyin và Xiaohongshu đã rơi vào tình trạng bị khóa hoặc hạn chế hiển thị khi tìm kiếm. Trên X, Tư Hiểu Địch bày tỏ sự bức xúc, cho rằng các nền tảng trong nước đang kiểm soát nội dung bằng cách can thiệp từ khóa và chủ đề thịnh hành.

Cô thách thức người hâm mộ của các nghệ sĩ, đồng thời ám chỉ các thông tin chưa được công bố có thể xuất hiện trên nền tảng nước ngoài.

Hình ảnh gây xôn xao dư luận được cho là của Tư Hiểu Địch và Lộc Hàm. Ảnh: Sohu.

Sau đó, Tư Hiểu Địch liên tục đăng tải thêm nhiều bài viết, trực tiếp nhắc tên loạt sao nam như Lâm Canh Tân, Khuất Sở Tiêu…

“Các fan của Lâm Canh Tân, Khuất Sở Tiêu, Chu Kỳ, Thái Từ Khôn rất vui khi thần tượng của mình đưa ra tuyên bố phủ nhận, đúng không. Các bạn nghĩ thần tượng cuối cùng đã cứu vãn được danh tiếng, phải không. Haha, giờ thì có tin nhắn riêng, đe dọa và người ta còn dọa đến tận nhà tôi nữa. Mọi người hãy cử người đại diện đến đối chất với tôi nhé. Còn nhớ những gì Kris Wu tự tin nói hồi đó không. Và chuyện gì đã xảy ra. Anh ta có thất hứa không. Thần tượng của các bạn có thể hối lộ các nền tảng trong nước, nhưng lại không thể hối lộ Elon Musk, đúng không?”, người này viết.

Các bài đăng của Tư Hiểu Địch làm dậy sóng dư luận. Ảnh: HK01.

Ngoài ra, hot girl khẳng định các đoạn clip nhạy cảm đang lan truyền trên mạng xã hội không liên quan đến cô.

Đáng chú ý, Tư Hiểu Địch cũng thay đổi một phần lập trường. Cô cho biết mối quan hệ với Lộc Hàm chỉ dừng lại ở mức bạn bè, còn bức ảnh thân mật đang lan truyền được chụp trong tình trạng cả hai say rượu.

Trước đó, vào đêm 2/1, Tư Hiểu Địch đăng tải thông điệp mang tính công kích, cho rằng mình bị coi như “món đồ chơi”, dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần. Cô nhắc tên Lâm Canh Tân, cáo buộc nam diễn viên có hành vi qua lại mập mờ sau lưng và đăng tải ảnh chụp màn hình các đoạn hội thoại riêng tư được cho là giữa hai người. Khi bị cư dân mạng nghi ngờ về độ xác thực của các tin nhắn, Tư Hiểu Địch từ chối cung cấp thêm chi tiết, cho rằng điều đó mang tính riêng tư và nhạy cảm.

Phía công ty quản lý của Lâm Canh Tân không đưa ra phản hồi trực tiếp về nội dung cáo buộc, chỉ cho biết đã thu thập bằng chứng liên quan đến thông tin sai lệch và ủy quyền luật sư xử lý theo pháp luật. Đại diện này đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến Tư Hiểu Địch, cho biết cô đang gặp vấn đề tâm lý.

Ngoài ra, Tư Hiểu Địch còn công khai chất vấn Lý Vân Địch, tố nghệ sĩ piano chuốc thuốc mê rồi đưa cô vào khách sạn. Phía Lý Vân Địch chưa có phản hồi chính thức về sự việc.

Vụ việc liên quan đến Tư Hiểu Địch đang diễn biến phức tạp, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Trung Quốc trong những ngày đầu năm mới.

Trước đó, hot girl Trung Quốc đăng tải hàng loạt hình ảnh và bài viết cho biết việc cô từng có quan hệ tình cảm với Lâm Canh Tân, Lộc Hàm, Thái Từ Khôn, Đàn Kiện Thứ, Trương Nhất Sơn, Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo, Lý Vấn Hàn, Khuất Sở Tiêu, Ngô Diệc Phàm… theo tờ Sohu.

Kèm theo bài đăng, người này viết: "Tôi đã ngủ với tất cả ngôi sao hàng đầu khi mới 30 tuổi".

Người này công bố loạt ảnh khác cho thấy cảnh cô nằm cạnh một chàng trai trên giường. Trong bức ảnh, gương mặt chàng trai được nhận xét khá giống Lộc Hàm. Iamrosie cũng đăng tải loạt video ngắn với phần chú thích dường như ám chỉ "yêu Lộc Hàm".

Vụ việc gây chấn động và lập tức trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, công ty quản lý của hầu hết ngôi sao bị réo tên trong vụ việc đều nhanh chóng lên tiếng bác bỏ tin đồn. Công ty khẳng định những cáo buộc kể trên là sai sự thật.