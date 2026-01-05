Hot girl Trung Quốc khiến loạt sao nam khiếp sợ

Theo truyền thông Trung Quốc, rất nhiều người nổi tiếng đang lo sợ trước những động thái của Iamroosie. Hot girl này trước đó tuyên bố có quan hệ với hơn 10 diễn viên nam.

Một hot girl Trung Quốc bất ngờ đăng tải hơn 20 bài viết chỉ trong vòng 2 giờ, kéo theo hơn 10 nam nghệ sĩ nổi tiếng vào vòng xoáy tin đồn đời tư, gây chấn động dư luận và mạng xã hội nước này.

Rạng sáng 3/1, hot girl có tên tài khoản Iamroosie (tên thật Tư Hiểu Địch) liên tục đăng tải hình ảnh và bài viết, cho rằng cô từng có quan hệ tình cảm với nhiều ngôi sao nam hàng đầu như Lâm Canh Tân, Lộc Hàm, Thái Từ Khôn, Đàn Kiện Thứ, Trương Nhất Sơn, Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo, Lý Vấn Hàn, Châu Kỳ, Khuất Sở Tiêu, Ngô Diệc Phàm…

Theo Sohu, loạt bài đăng này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong khi đó, QQ nhận định đây giống một “chiến dịch vạch trần” do chính Iamroosie dàn dựng.

Showbiz Hoa ngữ chấn động

Kèm theo các bài viết, Iamroosie để lại dòng trạng thái gây sốc: “Tôi đã ngủ với tất cả ngôi sao hàng đầu khi mới 30 tuổi. Tôi không còn gì phải hối tiếc”. Tài khoản này còn công bố nhiều ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng tư được cho là giữa cô và các nghệ sĩ liên quan.

Trong số đó, một đoạn hội thoại được cho là với Lâm Canh Tân cho thấy cả hai thường xuyên trò chuyện thân mật vào nửa đầu năm 2023. Iamroosie cáo buộc nam diễn viên có hành vi mập mờ sau lưng, khiến cô bị đối xử như “món đồ chơi”, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi bị nghi ngờ về tính xác thực của các tin nhắn, cô từ chối cung cấp thêm bằng chứng, viện dẫn lý do riêng tư và nhạy cảm.

Phía công ty quản lý của Lâm Canh Tân không phản hồi trực tiếp nội dung cáo buộc, nhưng cho biết đã thu thập chứng cứ liên quan đến thông tin sai lệch và ủy quyền luật sư xử lý theo quy định pháp luật.

Không dừng lại ở đó, hot girl này còn công khai chất vấn nghệ sĩ piano Lý Vân Địch, cáo buộc anh chuốc thuốc mê và đưa cô vào khách sạn. Phía Lý Vân Địch đến nay chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Lộc Hàm bị nghi ngoại tình sau loạt tuyên bố của Iamroosie. Ảnh: Sohu.

Iamroosie cũng tung hình ảnh, video ghi lại một buổi tụ tập có sự xuất hiện của Phạm Thừa Thừa. Trong một tin nhắn khác, cô cho biết Đàn Kiện Thứ từng để quên áo tại nhà mình. Ngược lại, tài khoản được cho là của nam diễn viên phản hồi rằng “cứ vứt đi”. Theo lời kể của Iamroosie, hai người có liên hệ vào cuối năm 2021 và đầu 2022.

Đáng chú ý, Tư Hiểu Địch còn đăng tải loạt ảnh cho thấy cô nằm cạnh một chàng trai trên giường. Gương mặt người này được cư dân mạng nhận xét có nhiều nét giống Lộc Hàm. Các video ngắn kèm chú thích mang hàm ý “yêu Lộc Hàm” càng khiến dư luận dậy sóng.

Trước làn sóng bàn tán dữ dội, công ty quản lý của Lộc Hàm và Phạm Thừa Thừa nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Hai phía đều khẳng định những cáo buộc là bịa đặt. Đại diện của Lộc Hàm tuyên bố đã thu thập chứng cứ để khởi kiện. Sau đó, hàng loạt nghệ sĩ khác như Lâm Canh Tân, Vương An Vũ, Đàn Kiện Thứ… cũng phủ nhận.

Sau áp lực dư luận, Iamroosie thay đổi phát ngôn. Cô cho rằng mình và Lộc Hàm chỉ là bạn bè. Các bức ảnh được gọi là “ảnh giường chiếu” thực chất chỉ là ảnh chụp vui sau khi uống rượu. Cô gọi Lộc Hàm là “người anh trai tốt nhất”.

Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại khi cư dân mạng phát hiện Đàn Kiện Thứ từng mặc chiếc áo giống hệt trang phục xuất hiện trong ảnh chụp màn hình tin nhắn của Iamroosie. Ở một hình ảnh khác của hot girl này, chàng trai xuất hiện trong hình có áo và hình xăm trùng khớp với Lộc Hàm.

Điều này làm dấy lên nghi vấn hai nghệ sĩ thực sự có quan hệ với hot girl. Đến đây, mạng xã hội bắt đầu đồn đoán Lộc Hàm ngoại tình trong thời gian yêu Quan Hiểu Đồng, khiến tranh cãi càng leo thang.

Giữa lúc dư luận chờ đợi thêm tiết lộ mới, Iamroosie bất ngờ xóa toàn bộ nội dung trên các nền tảng mạng xã hội trong nước. Sau đó, một tài khoản mang hình ảnh của cô xuất hiện trên trang web nước ngoài, tuyên bố sẽ tiếp tục tung thông tin gây sốc. Tuy nhiên, Iamroosie sau đó phủ nhận tài khoản này là của mình.

Loạt sao nam lao đao

Theo iFeng, Đàn Kiện Thứ - người đang chuẩn bị ra mắt phim truyền hình Sao không cùng nhau vượt sông? - rơi vào tình thế khó xử. Phần bình luận dưới các bài quảng bá phim tràn ngập ý kiến trái chiều, thậm chí có khán giả kêu gọi ê-kíp thay thế diễn viên.

Tương tự các sao nam khác, Châu Kỳ nhanh chóng phủ nhận thông tin do Iamroosie đưa ra. Ảnh: Sohu.

Một trong những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là nam diễn viên Châu Kỳ. Iamroosie tuyên bố anh là người có thái độ tệ nhất trong số các nghệ sĩ cô nhắc tên.

Ngày 4/1, một blogger giải trí tiết lộ mối quan hệ giữa Châu Kỳ và nữ diễn viên Hướng Hàm Chi. Theo đó, ngày 17/12/2025, Hướng Hàm Chi bị bắt gặp kéo vali đến nhà Châu Kỳ. Hôm sau, cả hai cùng bạn bè tụ tập đến rạng sáng. Khi ra về, Châu Kỳ giúp bạn gái đeo balo. Cả hai thậm chí ôm nhau thân mật trước cửa nhà.

Điều này làm dấy lên nghi vấn Châu Kỳ cùng lúc qua lại với hai người. Trước cáo buộc, công ty quản lý của anh ra tuyên bố chính thức, khẳng định nam diễn viên không có hành vi gian lận tình cảm hay quan hệ bất chính. Phía công ty cho rằng các đoạn hội thoại do Iamroosie công bố là vu khống và đã giao cho đội ngũ pháp lý xử lý.

Đến 5/1, Hướng Hàm Chi cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn đời tư. Nữ diễn viên khẳng định hiện tại cô độc thân.

Theo iFeng, vụ việc gây xôn xao dư luận những ngày đầu năm. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận khán giả đứng về phía các nghệ sĩ. Họ cho rằng Iamroosie từng nhiều lần tố cáo người nổi tiếng nhưng thiếu bằng chứng xác thực. Trước đó, cô từng nhắm vào Tần Tiêu Hiền và Lý Vấn Hàn. Cảnh sát phát hiện phần lớn bằng chứng do cô cung cấp được tạo bằng AI, tài khoản của hot girl vì thế bị khóa.