Pháo gây xôn xao

Sau khi đăng tải hình ảnh ôm bó hoa hồng lên trang cá nhân, Pháo vướng tin hẹn hò rapper Richie D.ICY nhưng 2 người chưa phản hồi thông tin này.

Tối 4/1, Pháo đăng ảnh cầm một bó hoa hồng. Trong ảnh, nữ rapper mặc đầm 2 dây và lộ diện với vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn. Kèm theo tấm ảnh trên, Pháo để chú thích đơn giản: “Him” cùng biểu tượng trái tim màu đen. Pháo cũng khoe tấm thiệp có nội dung: “Welcome home baby, anh yêu em nhiều”.

Đáng nói, rapper Richie D.ICY nhấn thích, thậm chí chia sẻ lại bài viết trên của Pháo về trang cá nhân. Động thái đó làm dấy lên nghi vấn 2 rapper hẹn hò. Trước đó, họ từng lộ hình đi chơi với nhau. Tuy nhiên, sau khi sự việc gây xôn xao Richie D.ICY đã bỏ thích bài viết trên và ẩn khỏi trang cá nhân của anh. Hai nghệ sĩ chưa lên tiếng về thông tin này.

Hình ảnh gây xôn xao của Pháo. Ảnh: @Phaoxinhxinh.

Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003), nổi tiếng qua bản nhạc Hai phút hơn và chương trình King of Rap. Vừa qua, cô tham gia chương trình Em xinh “say hi”.

Hồi tháng 3/2025, chuyện tình cảm giữa Pháo và ViruSs gây bàn tán. Thời điểm đó, khi ViruSs đang livestream, Pháo trực tiếp vào đối chất. Trong quá trình chất vấn ViruSs việc gặp gỡ người con gái khác trong quá trình tìm hiểu cô, Pháo bật khóc.

Màn đối chất giữa Pháo và ViruSs gây bão mạng xã hội, kéo theo rất nhiều bàn tán, bình luận vào thời điểm đó. Ngoài ra, rapper này từng hẹn hò TEZ.

Trong khi đó, Richie D. ICY (tên thật Dương Minh Đức Anh), nổi lên trong giới underground với ca khúc Rolling và được biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình Rap Việt Mùa 3.