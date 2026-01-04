Trương Thảo Nhi tổ chức lễ cưới

Trương Thảo Nhi được bạn trai Quốc Huy cầu hôn vào ngày Giáng sinh. Hai người vừa cử hành lễ cưới tại nhà riêng ở Cam Ranh.

Trương Thảo Nhi và bạn trai Quốc Huy cử hành lễ vu quy sáng 4/1 tại quê nhà Cam Ranh. Chiều cùng ngày, nữ ca sĩ tổ chức tiệc cưới với sự chúc phúc của gia đình, bạn bè thân thiết. Trong lễ vu quy, nữ ca sĩ chọn áo dài đỏ. Tới tiệc cưới, Thảo Nhi xuất hiện với váy cưới ôm sát, trễ vai với điểm nhấn là hoa cúc trắng thêu ở veil cưới.

Theo stylist Trịnh Bảo Thịnh, anh chọn váy cưới theo sở thích của cô dâu. Trong đó, với vẻ ngoài mộc mạc, giản dị nhưng đầy sức sống, hoa cúc là biểu tượng của sự bình an, thư thái và niềm hy vọng. Chiếc Veil cưới được thêu hoàn toàn bằng tay.

Trương Thảo Nhi trong ngày vui. Ảnh: FB Trịnh Bảo Thịnh.

Trước đó, trong ngày cuối cùng của năm 2025, nữ ca sĩ đăng ảnh bên thành viên ban nhạc On Air Band Quốc Huy. Trong hình, 2 nghệ sĩ nắm tay nhau. Kèm theo hình ảnh, Trương Thảo Nhi chia sẻ: “Tổng kết năm 2025: Có chồng”.

Vào ngày Giáng sinh, Quốc Huy khoe ảnh cầu hôn bạn gái. Anh viết thêm: “Kết thúc năm bằng chiếc Giáng sinh đáng nhớ. Let's get hitched”.

Thời gian qua, hai nghệ sĩ thường chia sẻ hình ảnh chung và tương tác với nhau trên mạng xã hội. Họ đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống đời thường.

Trương Thảo Nhi sinh năm 1992, bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt 2012 và nổi tiếng nhờ bản hit Bốn chữ lắm. Năm 2021, cô có ca khúc Chỉ là không cùng nhau được chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây là bản nhạc Hoa nhạc Việt nên sức nóng cũng không lâu bền. Cuối năm 2024, nữ ca sĩ trở lại với ca khúc mới mang tên Đánh bắt cá xa bờ.